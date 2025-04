Také EU zkoumá financování nevládek. Ale „zařezávat“ je po trumpovsku nebude, vsaďte se

Jenže v Evropě je takových menšina, alespoň podle výsledků voleb. Proto se říká i píše, že tady „zaříznutí“ nevládek nepřipadá v úvahu. Ale historické kyvadlo nabírající kurz z přepjaté levicové úvratě směrem doprava jako by se projevovalo i v Evropě.

„Co dělají ekologické či lidskoprávní skupiny s penězi, které dostávají od Evropské komise? Evropský účetní dvůr, který si někdy říká ‚hlídací pes EU‘, se o tom chtěl dozvědět více.“ Tak začíná článek na webu Der Spiegel. Informuje o zprávě Účetního dvora EU, který prověřil 90 náhodně vybraných NGO a ve své pondělní zprávě konstatoval nedostatky. Na „zařezávání“ peněz je to asi málo, na doklad pohybu historického kyvadla by to mohlo stačit. Uvidíme, kam – jak daleko – se to kyvadlo posune.

Jsou NGO mimo vliv vlád?

Celou věc odstartovala aféra Katargate. V roce 2022 se přišlo na to, že vlády Kataru, Maroka a Mauritánie léta uplácely několik europoslanců, aby skrze ně ovlivňovaly rozhodování EU ve svůj prospěch. A podle vyšetřovatelů Účetního dvora EU byla přinejmenším část těchto peněz předávána přes nevládní organizace.

Což je něco, kde vidí problém nejen oponenti „jediné možné orientace EU“, lidé mající pocit, že „vedoucí úloha liberální demokracie“ je v ní zakotvena podobně jako svého času „vedoucí úloha komunismu“ v zemích sovětského bloku. Tady vidí problém i kontrolní orgány samotné Unie, což už je zřejmý signál. Když už ne signál zásadní změny, tak aspoň jakési perestrojky v EU. Účetní dvůr ve své zprávě z pondělka říká mimo jiné toto.

Za prvé. Není vždy jasné, co se s penězi děje. Informace jsou zveřejňovány pouze útržkovitě a nespolehlivě.

Za druhé. Není znám úplný seznam organizací přijímajících peníze ani výše částek. Der Spiegel dodává, že v úhrnu za roky 2021–2023 Evropská komise rozdělila neziskovým organizacím v klíčových oblastech (životní prostředí, migrace, výzkum) 4,8 miliardy eur, členské státy EU přidaly dalších 2,6 miliardy eur.

Za třetí. Není vždy jasné, jaký vliv na nevládní organizace mají státní aktéři. Zpráva kritizuje, že peníze z EU šly i do organizace, v jejímž představenstvu seděli pouze zástupci vlády.

Stát v roli vrchnosti

Co z toho lze vyvodit? Zatím nic konkrétního. Spíše spekulace o historickém kyvadle, silách, které ho dávají do pohybu, i silách, které ho naopak brzdí.

Ale jednu volnou podobnost s něčím známým najít můžeme. Před dvěma lety zveřejnil český Nejvyšší kontrolní úřad zprávu za rok 2022. Autorizoval ji sám prezident NKÚ Miloslav Kala a sděloval – ve zprávě i výrocích pro média – nečekané věci. Tedy nečekané od někoho, kdo je v pozici státního úředníka.

Úhrnem řečeno, Kala varoval před bující dotační mentalitou. Zpráva NKU označila systém stovek dotačních titulů přerozdělujících stovky miliard korun za přebujelý, neřiditelný. „Naše ekonomika neřízeně a plíživě přešla z tržní do ekonomiky, která je velmi silně závislá na dotacích,“ řekl Kala Českému rozhlasu.

V Lidových novinách jsme tehdy na názorové stránce napsali, že „sílící vliv státních dotací a dávek rozšiřuje závislost lidí na vrchnosti, pardon, na státu“.

Kdo je proti, je extremista

Jistěže lze namítnout, že systém dotací podniků i občanů (třeba na státem žádané zateplování domů) je jiný problém než financování nevládek v rámci Evropské komise nebo členských států EU. To je samozřejmě pravda. Ale přes všechny rozdíly tu najdeme nějaké společné jmenovatele.

Jednak je to stále širší provázanost státu či výkonné moci Evropské komise a jimi dotovaných subjektů. Což se týká běžných občanů, kde stále větší díl populace – už to zdaleka nejsou jen sociální případy – se stává závislým na milosti státu (někdo by řekl vrchnosti), jeho dávkách a dotacích. Ale týká se i firem a nevládních organizací, ve skutečnosti závislých na výkonné moci EU či státu a jejích penězích.

Pak je to trend nálepkovat odpůrce dotací a plošných dávek na pravičáky. Přitom v pokrokové němčině, třeba v podání magazínu Der Spiegel, je výraz pravičák ekvivalentem extremismu, ba fašismu.

Takže. Hýbe se něco v EU? Určitě ano, už z pudu sebezáchovy. Povede to k trumpovskému „zařezávání“ penězovodů? Ne.