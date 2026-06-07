Mezi argumenty pro přijetí eura je jeden platný. Skutečně, před zasedáním ministrů financí (ECOFIN) se nejdříve scházejí země eurozóny. Není výjimkou, že se také na formální Rady EU dostávají koordinovaná stanoviska euroskupiny.
Jestliže tedy Petr Pavel tvrdí, že je lepší sedět u stolu, kde se rozhoduje (a není v tom sám), má pravdu. Většina ekonomické aktivity v EU opravdu probíhá v rámci zemí eurozóny. Tím ale veškeré argumenty pro přijetí eura končí.
Řecko by mohlo vyprávět
Argumentů proti přijetí je více. Ten hlavní je, že eurozóna je nedokončený projekt, který trpí závažnými strukturálními problémy. Není totiž dlouhodobě udržitelné mít monetární unii (tedy jednu měnu) bez unie fiskální (tedy mechanismu sdílení a přerozdělování přebytku). Je to stejné, jako by regiony v ČR, které jsou ekonomicky výkonnější, neposílaly nic regionům méně výkonným (tedy přebytkové oblasti deficitním oblastem), ale přitom všude platila jedna měna.
Další neméně důležitý argument proti přijetí eura je ztráta monetární flexibility, tedy autonomie národní banky posilovat nebo oslabovat měnu podle potřeby. To ostatně připomenul za ODS Jan Skopeček svým volebním parťákům ze Spolu. TOP 09 také vzkázal, že o tom, jak dopadá země, která nemůže svobodně určovat svou monetární politiku, by mohlo vykládat Řecko. Je to pravda.
Je zaznamenáníhodné, že takto hlasitá nebyla ODS za Fialovy vlády, kdy si ještě říkala Spolu. Jestli ono to nebude jako s těmi daněmi – vzhledem k jejich zvýšení bývalou vládou teď může vždy stávající ministryně financí Alena Schillerová vmést předsedovi ODS Martinu Kupkovi, že ODS je strana, která v opozici chce daně snižovat a jakmile vládne, daně zvyšuje. Což také Alena Schillerová s oblibou a nepřekvapivě často dělá.
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S korunou sedíme za dveřmi, místo abychom rozhodovali, podpořil Pavel euro
I pokud budeme věřit, že návrhy na přijetí eura byly jen časově sousledné aktivity prezidenta Petra Pavla a TOP 09, můžeme rozebrat jejich další shodné argumenty.
Argument kurzového rizika padá, jelikož proti němu se dá pojistit. Argument spotřebitelský, tedy že lidé si musí měnit peníze na dovolenou a jiné cesty, padá, jelikož za prvé je možné mít eurový účet, za druhé existuje mnoho alternativ k použití s kurzy lepšími, než skýtají zpravidla české banky. Argument podnikatelský padá také proto, že je možné v eurech v ČR i účtovat. Česká koruna má navíc poměrně stabilní kurz vůči světovým měnám. Hypotéku je také možné pořídit v eurech.
Vlastizrádný hřích?!
Předseda vlády Andrej Babiš řekl, že za jím vedené vlády žádné euro ani přípravy na vstup nebudou. S předsedou nejsilnější vládní strany souhlasí i SPD a Motoristé sobě. V opozici vládu v tomto podporuje alespoň část ODS. Většina občanů euro nechce, tudíž se zdá vše vyřešeno.
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Prezident volá po euru, ale podpory se mu nedostává. Nastal čas na přijetí společné měny?
Zbývají jen dvě otázky. Za prvé. Proč s tím přichází pořád titíž, když ví, že jdou hlavou proti zdi, co tím chtějí získat? Za druhé. Ministerstvo financí se rozhodlo, že už nebude publikovat každý rok zprávu o připravenosti Česka na přijetí eura. Petr Pavel na to: „To je další argument na mém seznamu vlastizrádných hříchů.“ Kdo si tady dělá seznamy o kom, jak je hodlá použít, jaký je trest za velezradu a patří to do ekonomické a politické debaty o přijetí eura, která si žádá skutečnou odbornost?