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Má Petr Pavel jednat s Putinem? To, co se mu vyčítá u nás, je NATO i Rusku ukradené

Zbyněk Petráček
Názor   18:00
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Pavel v OSN: Česko usiluje o místo v Radě bezpečnosti, vyzval také k pravidlům pro AI | foto: Reuters

Ta páteční zpráva zapadla, ale neměla by. Jméno prezidenta Pavla padlo mezi pěti Evropany, o kterých se uvažuje pro vyjednávání s Putinem. Nevíme, zda se jednání uskuteční, nebo ne. Nevíme ani, zda jeho cílem bude dohodnout příměří na Ukrajině, i podmínky pro jakýs takýs mír, nebo snad dokonce základy nějakého nového uspořádání mezi velmocemi.

Ale ať už to bude jakkoliv, Evropa – členové EU a NATO – se chce stát v této hře aktérem. Což znamená, že hodlá zapomenout na silné řeči typu, že „s Putinem se nejedná“. Realita je taková, že v jistých situacích se jedná s každým. Po vojensku řečeno s každým, koho nejsme schopni přinutit, aby přijal náš postoj, přimět ho k podvolení. Ať už si o Petru Pavlovi myslíte cokoliv, ve světě této logiky se orientuje a vyzná.

Měl by Petr Pavel být mezi vyjednavači s Putinem?

celkem hlasů: 213

Stačí si vzpomenout na jeho první účast na Bezpečnostní konferenci v Mnichově. V únoru 2023 jako teprve zvolený prezident varoval před bujarým optimismem: „Nechci se řídit nadějí či vírou. Nelze jen očekávat to nejlepší. Je třeba, abychom byli připraveni na nejhorší.“

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