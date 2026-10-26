Má Petr Pavel jednat s Putinem? To, co se mu vyčítá u nás, je NATO i Rusku ukradené

Ale ať už to bude jakkoliv, Evropa – členové EU a NATO – se chce stát v této hře aktérem. Což znamená, že hodlá zapomenout na silné řeči typu, že „s Putinem se nejedná“. Realita je taková, že v jistých situacích se jedná s každým. Po vojensku řečeno s každým, koho nejsme schopni přinutit, aby přijal náš postoj, přimět ho k podvolení. Ať už si o Petru Pavlovi myslíte cokoliv, ve světě této logiky se orientuje a vyzná.
Stačí si vzpomenout na jeho první účast na Bezpečnostní konferenci v Mnichově. V únoru 2023 jako teprve zvolený prezident varoval před bujarým optimismem: „Nechci se řídit nadějí či vírou. Nelze jen očekávat to nejlepší. Je třeba, abychom byli připraveni na nejhorší.“