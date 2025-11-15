Třicet a dost! Datum spotřeby Euro Hockey Tour už vypršelo, je to nuda na pokračování

Co především? NHL se otevřela Evropanům. Nejen těm z takzvaného východního bloku, začalo ji hrát také mnohem více Švédů nebo Finů. Ti samozřejmě mohli i dříve, ale tím, jak se skokově otevřel trh s kvalitními hráči, začaly kluby NHL brát Evropu mnohem víc vážně, začaly vysílat skauty a sledovat talenty v mnohem větší míře než předtím.
A v mezinárodních soutěžích nezůstal kámen na kameni. Nejen po rozdělení Československa, ale především po rozpadu Sovětského svazu vznikla spousta zemí, které byly schopné hrát na relativně vysoké úrovni. A velkou změnou bylo i to, že se poprvé v historii na olympiádě představili ti nejlepší hráči světa. Ano, jde o nám velmi dobře známé Nagano.
Tak trochu ve stínu velkých změn se ale upekla i jedna soutěž, která letos začala už svůj třicátý ročník. Euro Hockey Tour, každoroční série čtyř (tehdy) nejlepších evropských zemí.
Střih.
Přenesme se do roku 2025. Před pár dny skončil úvodní podnik letošního ročníku Karjala Cup nebo prostě Finské hokejové hry. Zaznamenal to někdo? Vzpomenete si, jak vlastně hrál český tým a kolikátý skončil? Baví se o tom chlapi v hospodách nebo kluci na školních chodbách? Má to vlastně ještě nějakou prestiž?
Série nejlepších?
Zpět do druhé půlky devadesátek, kdy tahle série „nejlepších“ vznikla. Tehdy to dávalo smysl. Hokeji jasně dominovala takzvaná Velká šestka. Kanada ani USA ale až do olympiády v Naganu nebraly mezinárodní hokej příliš vážně a Rusko, Švédsko, Finsko a Česko neměly v Evropě soupeře.
|
Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje
Západoevropské týmy včetně Švýcarska nebo Německa byly o třídu, ne-li o dvě níž. A nově vzniklé národní týmy, jako třeba Slovensko nebo Lotyšsko, se musely pracně prokousávat nižšími skupinami mistrovství světa nebo složitými kvalifikacemi na olympiádu, než se na přelomu tisíciletí stabilně zabydlely v nejvyšších patrech.
Nejlepší evropské země, tedy Rusko, Švédsko, Finsko a Česko, měly díky Euro Hockey Tour jistotu, že budou hrát během sezony zápasy s kvalitními soupeři, a zároveň daly nějaký soutěžní rámec mezinárodním zápasům. Už to nebyly jen jednorázové turnaje, kde se každý rok měnilo obsazení i systém.
Tehdy to bylo legitimní. Kvalita ostatních týmů byla opravdu někde jinde a Euro Hockey Tour plnila svůj účel. I díky ní se nejlepší evropské týmy mohly na olympiádách měřit s Kanadou a USA.
Jenže čas plyne rychle. Je to 30 let a z tohoto seriálu se stala nuda na pokračování. Ani příchod Švýcarska namísto Ruska v roce 2022 na hokejové atraktivitě a prestiži nepřidal. Pořád jsou to čtyři týmy, čtyřikrát za rok, pořád dokola.
A myslím si, že i pro samotné účastníky už je tahle „elitní“ partička kontraproduktivní. Spousta zemí se jim za těch 30 let kvalitou přiblížila. Nejen Švýcarsko, které už patří ke světové špičce. O medaile je schopné hrát i Německo, Slovensko, Lotyšsko, naposledy Dánsko. Je načase rozbít ulitu a otevřít se dalším. Každá konzerva se jednou zkazí. Datum spotřeby Euro Hockey Tour vypršelo už dávno.