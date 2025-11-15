Třicet a dost! Datum spotřeby Euro Hockey Tour už vypršelo, je to nuda na pokračování

Kryštof Ženatý
Glosa   13:30
Jestli jsem někdy něco opravdu „žral“, byl to hokej. Přesněji hokej v devadesátých letech. Byl jsem ve věku, kdy se kluci nadchnou pro to či ono a žijí tím 24 hodin denně. Devadesátky byly turbulentní nejen v postkomunistických českých zemích, ale také v hokejovém dění. Tam se změnilo prakticky všechno.
Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem. | foto: AP

Arttu Ruotsalainen z Finska saví se spoluhráči gól proti Česku.
Arttu Ruotsalainen z Finska zaváží puk do útočné třetiny, z Čechů ho brání...
Zklamaní hokejisté Švýcarska po prohře se Švédskem.
Švédští hokejisté slaví gól proti Švýcarům.
44 fotografií

Co především? NHL se otevřela Evropanům. Nejen těm z takzvaného východního bloku, začalo ji hrát také mnohem více Švédů nebo Finů. Ti samozřejmě mohli i dříve, ale tím, jak se skokově otevřel trh s kvalitními hráči, začaly kluby NHL brát Evropu mnohem víc vážně, začaly vysílat skauty a sledovat talenty v mnohem větší míře než předtím.

Byli byste pro konec Euro Hockey Tour a vznik nového formátu?

celkem hlasů: 60

A v mezinárodních soutěžích nezůstal kámen na kameni. Nejen po rozdělení Československa, ale především po rozpadu Sovětského svazu vznikla spousta zemí, které byly schopné hrát na relativně vysoké úrovni. A velkou změnou bylo i to, že se poprvé v historii na olympiádě představili ti nejlepší hráči světa. Ano, jde o nám velmi dobře známé Nagano.

Tak trochu ve stínu velkých změn se ale upekla i jedna soutěž, která letos začala už svůj třicátý ročník. Euro Hockey Tour, každoroční série čtyř (tehdy) nejlepších evropských zemí.

Střih.

Přenesme se do roku 2025. Před pár dny skončil úvodní podnik letošního ročníku Karjala Cup nebo prostě Finské hokejové hry. Zaznamenal to někdo? Vzpomenete si, jak vlastně hrál český tým a kolikátý skončil? Baví se o tom chlapi v hospodách nebo kluci na školních chodbách? Má to vlastně ještě nějakou prestiž?

Série nejlepších?

Zpět do druhé půlky devadesátek, kdy tahle série „nejlepších“ vznikla. Tehdy to dávalo smysl. Hokeji jasně dominovala takzvaná Velká šestka. Kanada ani USA ale až do olympiády v Naganu nebraly mezinárodní hokej příliš vážně a Rusko, Švédsko, Finsko a Česko neměly v Evropě soupeře.

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Západoevropské týmy včetně Švýcarska nebo Německa byly o třídu, ne-li o dvě níž. A nově vzniklé národní týmy, jako třeba Slovensko nebo Lotyšsko, se musely pracně prokousávat nižšími skupinami mistrovství světa nebo složitými kvalifikacemi na olympiádu, než se na přelomu tisíciletí stabilně zabydlely v nejvyšších patrech.

Nejlepší evropské země, tedy Rusko, Švédsko, Finsko a Česko, měly díky Euro Hockey Tour jistotu, že budou hrát během sezony zápasy s kvalitními soupeři, a zároveň daly nějaký soutěžní rámec mezinárodním zápasům. Už to nebyly jen jednorázové turnaje, kde se každý rok měnilo obsazení i systém.

Tehdy to bylo legitimní. Kvalita ostatních týmů byla opravdu někde jinde a Euro Hockey Tour plnila svůj účel. I díky ní se nejlepší evropské týmy mohly na olympiádách měřit s Kanadou a USA.

Jenže čas plyne rychle. Je to 30 let a z tohoto seriálu se stala nuda na pokračování. Ani příchod Švýcarska namísto Ruska v roce 2022 na hokejové atraktivitě a prestiži nepřidal. Pořád jsou to čtyři týmy, čtyřikrát za rok, pořád dokola.

A myslím si, že i pro samotné účastníky už je tahle „elitní“ partička kontraproduktivní. Spousta zemí se jim za těch 30 let kvalitou přiblížila. Nejen Švýcarsko, které už patří ke světové špičce. O medaile je schopné hrát i Německo, Slovensko, Lotyšsko, naposledy Dánsko. Je načase rozbít ulitu a otevřít se dalším. Každá konzerva se jednou zkazí. Datum spotřeby Euro Hockey Tour vypršelo už dávno.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

Turek a Rajchl dělají ostudu, tvrdí Zdechovský. V Bruselu obavy nemají, řekl Knotek

Europoslanec Tomáš Zdechovský v Bratislavě (28. května 2025)

Nikdy jsem o tom veřejně nemluvil. Blažek popsal, jak po volbách jednal s Babišem

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek ve Sněmovně

Glosa

Třicet a dost! Datum spotřeby Euro Hockey Tour už vypršelo, je to nuda na pokračování

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Pavla Kocourková získala nejvyšší belgické vyznamenání. Věnuje se veteránům

Nejvyšší belgické vyznamenání předal ve čtvrtek velvyslanec J. E. Jürgen van...

Názor

Armáda potřebuje více peněz na výzkum a vývoj. Zdá se, že si to nová vláda uvědomuje

Vojenský újezd Hradiště na Karlovarsku zažil další velké vojenské cvičení....

Losu Emilovi se na Šumavě líbí, na procházce se připojil k návštěvníkům

Policisté z Nýrska na Šumavě vyjížděli na oznámení, že na zahradě je los Emil a...

Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy...

Dominik Duka a Turci před Vídní. Vyzýval, aby se Západ postavil muslimským uprchlíkům

V Katedrále Sv. Víta proběhla zádušní mše za bývalou ministryni zahraničí USA s...

Názor

Schopen, odveden, do armády podle chuti. Německo obnoví odvody, co z toho plyne pro nás?

Vojáci Bundeswehru pochodují během vojenské ceremonie před palácem Bellevue v...

„Přiznali, že podváděli.“ Trump chce zažalovat BBC až o pět miliard dolarů

Prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force One během...

Ve Stockholmu najel autobus do zastávky. Zemřeli tři lidé, další jsou zranění

Zastávka ve Stockholmu, do které najel autobus. (14. listopadu 2025)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.