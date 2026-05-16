Sbohem, euro. Česko si na přijetí společné evropské měny už ani nehraje

Předchozí vláda Petra Fialy totiž jen předstírala, že o zavedení eura diskutuje a držela se taktiky tvrdit, že se tak stane někdy v budoucnu. Ve skutečnosti šlo o snahu hlavní tehdejší vládní strany, tedy ODS, dostat přijetí eura mimo jakýkoliv představitelný časový horizont. Jen to bylo části ODS a vládě jako takové trapné říkat.
Ze dvou důvodů. Za prvé se Česká republika při vstupu do Evropské unie zavázala k přijetí eura. A za druhé, většina podnikatelů a manažerů, zejména z větších firem, si přeje zavedení eura. Oddálením do budoucna tak Česko neporušilo svůj slib a pro podnikatele tu zůstala nějaká naděje.
Babišova vláda se s tím nepáře. Prostě dává najevo, že nějaké sliby vůči Evropské unii, tedy i vůči ostatním členským zemím, ji nezajímají. Je to vidět i v jiných oblastech české evropské politiky. Sliby chyby, myslí si zřejmě premiér. A i když Babiš tvrdí, že jeho vláda chce podpořit růst české ekonomiky a podnikání, ve skutečnosti jí na názorech podnikatelů až tak nezáleží. Netvoří totiž většinu jeho voličů a jeho hnutí ANO není nijak propodnikatelské, spíše momentálně levicově a nacionalisticky populistické.
Kdo si společnou měnu nepřeje
Babiš a jeho vláda sice tvrdí, že euro by pro Česko nebylo ekonomicky výhodné a že je třeba zachovat nezávislou monetární politiku, ale o ekonomické argumenty až tak nejde. Ekonomické výhody a nevýhody zavedení eura tu byly probrány snad tisíckrát. Výhodou jsou hlavně nižší transakční náklady, tedy zbavení se převodů z korun do eur pro firmy i občany, nevýhodou je ztráta nezávislosti měnové politiky. To se tak zhruba vyrovnává, nic z toho není rozhodující.
|
Přijetí eura? Pohled za hranice varuje, nezískali bychom nic, co by převažovalo rizika
Jde o politickou otázku. Ostatně byly doby, kdy to vypadalo, že i sám Andrej Babiš je pro zavedení eura, mluvil o důležitosti omezení kursových výkyvů pro exportéry a tvrdil, že proti euru není. Jenže teď cílí na nacionalistické voliče, kterých je víc než podnikatelů. A ti si euro nepřejí a to, že se nebudou vypracovávat zprávy o připravenosti Česka na euro, má být pro ně signálem, že tu s českou korunou budeme žít navždy.