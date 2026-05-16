Sbohem, euro. Česko si na přijetí společné evropské měny už ani nehraje

Marek Hudema
Komentář
Vláda Andreje Babiše tento týden rozhodla, že ministerstvo financí už nadále nebude vypracovávat zprávy o tom, jak je naše republika připravena či nepřipravena přijmout euro. Ty přitom vydávalo ministerstvo více než dvacet let. Současný kabinet tím dává upřímně najevo, že euro prostě nechce. Je to alespoň přiznání bez maskování.
Předchozí vláda Petra Fialy totiž jen předstírala, že o zavedení eura diskutuje a držela se taktiky tvrdit, že se tak stane někdy v budoucnu. Ve skutečnosti šlo o snahu hlavní tehdejší vládní strany, tedy ODS, dostat přijetí eura mimo jakýkoliv představitelný časový horizont. Jen to bylo části ODS a vládě jako takové trapné říkat.

Ze dvou důvodů. Za prvé se Česká republika při vstupu do Evropské unie zavázala k přijetí eura. A za druhé, většina podnikatelů a manažerů, zejména z větších firem, si přeje zavedení eura. Oddálením do budoucna tak Česko neporušilo svůj slib a pro podnikatele tu zůstala nějaká naděje.

Babišova vláda se s tím nepáře. Prostě dává najevo, že nějaké sliby vůči Evropské unii, tedy i vůči ostatním členským zemím, ji nezajímají. Je to vidět i v jiných oblastech české evropské politiky. Sliby chyby, myslí si zřejmě premiér. A i když Babiš tvrdí, že jeho vláda chce podpořit růst české ekonomiky a podnikání, ve skutečnosti jí na názorech podnikatelů až tak nezáleží. Netvoří totiž většinu jeho voličů a jeho hnutí ANO není nijak propodnikatelské, spíše momentálně levicově a nacionalisticky populistické.

Kdo si společnou měnu nepřeje

Babiš a jeho vláda sice tvrdí, že euro by pro Česko nebylo ekonomicky výhodné a že je třeba zachovat nezávislou monetární politiku, ale o ekonomické argumenty až tak nejde. Ekonomické výhody a nevýhody zavedení eura tu byly probrány snad tisíckrát. Výhodou jsou hlavně nižší transakční náklady, tedy zbavení se převodů z korun do eur pro firmy i občany, nevýhodou je ztráta nezávislosti měnové politiky. To se tak zhruba vyrovnává, nic z toho není rozhodující.

Jde o politickou otázku. Ostatně byly doby, kdy to vypadalo, že i sám Andrej Babiš je pro zavedení eura, mluvil o důležitosti omezení kursových výkyvů pro exportéry a tvrdil, že proti euru není. Jenže teď cílí na nacionalistické voliče, kterých je víc než podnikatelů. A ti si euro nepřejí a to, že se nebudou vypracovávat zprávy o připravenosti Česka na euro, má být pro ně signálem, že tu s českou korunou budeme žít navždy.

