Je mi líto, jak ho „chudáka“ podceňují a dělají z něj trochu nesvéprávného, protože co když to v pohodě zvládne? A proč by neměl? Že do rodinného rozpočtu přitečou další peníze, není pohroma. Když tolik lidí sní, co by s velkými penězi udělali, předpokládám, že mají v hlavě i nějakou strategii, jak by se s tím vyrovnali.
Já sám jsem si v žádné loterii nevsadil za celý svůj život ani korunu a ani to udělat nemíním, raději si ty peníze vydělám prací. Ale na sázení na rozdíl od kouření nevidím nic špatného, tedy pokud se člověk nestane gamblerem.
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Na druhou stranu, teď vážně. Určitě je dobré držet se maximální diskrétnosti. Možná ani doma bych to neřekl hned, snad až se ten majetek na účtu trochu stabilizuje, až bych měl za sebou první investice a byl víc v klidu.
Je, myslím, příznačné, že hodně z lidí v žebříčku TOP 100 nejbohatších Čechů v časopisu Forbes jsou lidé, u kterých není ani pořádně k dispozici fotografie a místo ní je tam nějaká černá silueta, natož nějaké dílčí informace. Chrání si soukromí.
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A není divu. I podnikatelé, kteří vydělali velké peníze přirozeným způsobem a ví se to o nich, mi v rozhovorech říkali, že u nich stojí permanentně fronta lidí žebrajících o peníze.
Zpověď výherců
Možná by nebylo od věci prostě na začátku říci rodině, že jsme vyhráli, ale vyhráli méně, třeba jen jednotky milionů. Že si něco koupíme a přestěhujeme se výhledově do lepšího. Ale rozhodně se nevydáme cestou hrdiny filmu Dědictví aneb Kurvahošigutentag. A dál bych samozřejmě normálně chodil do práce, minimálně další řádově měsíce. Nový miliardář by udělal nejlépe, kdyby alespoň zpočátku neměnil styl života nebo ho měnil pomalu – pak není důvod, aby se z toho zbláznil.
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Ale uznávám, že investovat takovou sumu už je fuška, i když nákupem nemovitostí nikdo neprohloupí a jsou lidé, kteří drží v téhle hodnotě klidně i akcie ČEZ. A je trochu zavádějící, že v reklamě na sázení je obvykle vidět rentiér v ležérní košili na pláži mezi útesy, protože takhle to většinou skutečně nezačíná (a ani nepokračuje).
Pravdou je, že bychom měli mít na paměti příběh výherců 250 milionů, který ve svém slavném článku z prosince 2023 v Magazínu DNES popsal náš kolega a spisovatel Martin Moravec. V jejich okolí se to rychle rozkřiklo a dotyčným jejich nabyté bohatství dělalo z mnoha důvodů těžkou hlavu a nikdy z toho prý neměli euforickou radost. Třeba i proto, že je mezi sebe nechtěli vzít bohatí lidé, kteří peníze vydělali v nějaké firmě.
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Byl to první vhled do života (byť samozřejmě anonymní) zázračně zbohatlých tohoto druhu, byť si myslím, že to byl trochu specifický případ – i proto, že manželé šli pak o svém osudu vyprávět do MF DNES. Výherci miliard nicméně přeji, aby si jich užil a psychologa ani psychiatra nepotřeboval.
Mimochodem, nikdo vůbec nepočítá s možností, že by to vyhrál člověk, který je už teď hodně bohatý a prostě by ty tři miliardy přiřadil k miliardám, které už má.