Máme eurokomisaře, nebyl důvod Síkelu potopit. Jen aby moc nezpohodlněl

Na začátek je třeba říci, že Síkela neměl při výslechu před parlamentním výborem, který musí schválit jeho kandidaturu na komisaře, nijak zvlášť těžkou pozici. Europoslanci byli v módu nechat Síkelu projít a příliš ho netrápit. Síkela totiž není pro ty, kdo se snaží nějakého komisaře tak zvaně odstřelit, nijak zvlášť lákavý terč. Hned z několika důvodů.

K jeho odmítnutí není důvod

Za prvé pochází z nepříliš významné země, která není s „Evropou“ ani s jednotlivými členskými zeměmi v žádném zásadním sporu. A za druhé jeho portfolio, tedy - pokud použijeme paralelu s vládou - „ministerstvo“ pro mezinárodní spolupráci, je sice důležité, ale veřejnosti jen těžko vysvětlitelné. Navíc s velmi malý vlivem na chod vnitřních věcí Unie. Potopení takového uchazeče o tento komisařský post nikomu slávu nepřinese.

K tomu je třeba navíc připočíst to, že hlavní politická uskupení v Evropském parlamentu si teď navzájem nechtějí příliš blokovat kandidáty na komisaře. Socialisté a lidovci, tedy největší představitelé pravice a levice v Evropském parlamentu, si zřejmě navzájem každý potopí jednoho kandidáta na eurokomisaře, a ostatní nechají projít. A tito kandidáti na neprojití už jsou fakticky vybráni.

Síkela, který je vlastně komisařem patřícím podle jeho české domovské politické strany STAN (byť oficiálně jí je jen nominován jako nestraník) k evropským lidovcům, je mimo tento souboj. A jeho slyšení rozhodně nebylo tak tragické, aby se ukázal jako totálně neschopný vykonávat svoji funkci, a poslanci ho museli chtě nechtě odmítnout.

Vycházet s každým

Síkelovy odpovědi na dotazy europoslanců se vyznačovaly tím, že se snažil přesvědčit pravici, že spojí mezinárodní rozvojovou pomoc a peníze na investice v zahraničí se snahou konkurovat Číně a Rusku a se snahou zastavit migraci.

I když není příliš jasné, zda bude mít vůbec nějaký vliv na uzavírání smluv se zeměmi, odkud nebo přes které přicházejí migranti, a kterým Evropská unie přímo či nepřímo platí či bude platit, aby nepouštěly uprchlíky do Evropy. Zároveň se ukázalo, že Síkela je duší bankéř a obchodník. Při slyšení zdůrazňoval, že chce, aby se evropské investice a pomoc cizím zemím vyplácely, a to především evropským firmám.

Zároveň ale ve svých odpovědích na dotazy poslanců zejména z řad levice ukázal, že nevidí příliš do jednotlivostí svého resortu a že má naučené instantní nikoho neurážející a nedráždící odpovědi. A že se mu z jeho zájmu nějak vytratil člověk – že nebere pomoc rozvojovým zemím jako pomoc chudým, ale spíše jako transakci má dáti - dal, a na oplátku dostal.

Co ale zapůsobilo i na levicové poslance, bylo to, že se Síkela prezentoval jako přátelský a naslouchající. Slíbil, že za ním kdokoliv z poslanců může zajít, podiskutovat s ním, že - kdybychom to zjednodušili - je ochoten zajít s každým na kafe. A že se bude, když bude potřeba, chodit radit do příslušného parlamentního výboru. Zkrátka že chce s každým vycházet. To se počítá.

Jenže zároveň pokud je komisař takto vstřícný a nekontroverzní, znamená to často to, že se nepouští do žádných politických bitev a neovlivňuje budoucí směřování Unie. Že je mu budoucnost Unie a její vnitřní chod tak trochu fuk. A přesně takový zřejmě Síkela bude a jeho portfolio mu zachovat takovouhle pohodlnou pozici plně umožňuje. Je otázka, jestli to není tak trochu škoda.