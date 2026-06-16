Ukrajina míří mezi důležité hráče v obranném průmyslu. Roky války přinesly řadu inovací

Stačí jen zmínit, že Německo dorazilo do Paříže s více než 200 vystavovateli, čímž potvrzuje pozici jednoho z nejsilnějších evropských zbrojních lídrů. Polsko téměř zdvojnásobilo svoji přítomnost, když oproti minulému Eurosatory v roce 2024 vzrostlo z 22 vystavovatelů na letošních 43. Pozadu nezůstalo ani Slovensko: zatímco v roce 2024 zde bylo přítomno jen sedm společností, letos už je jich 23. Ani Česko rozhodně nezůstává pozadu – v Paříži máme 55 společností oproti 40 v roce 2024.
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Obrana a bezpečnost Evropy závisí na technologických inovacích. Ukazuje nám to i Ukrajina
Uvedená čísla ukazují trend širšího úsilí o obnovu kapacit obranného průmyslu po celé Evropě. Vlády se stále více zaměřují nejen na pořizování nové vojenské techniky, ale také na rozšiřování výrobních linek, posilování dodavatelských řetězců a zajištění schopnosti udržet dlouhodobou vojenskou konkurenci ve stále nestabilnějším a nepředvídatelnějším bezpečnostním prostředí.
Česko drží krok se světovou konkurencí
A Česko ve francouzské metropoli potvrzuje, že disponuje celým hodnotovým řetězcem obranného a bezpečnostního průmyslu od pozemních systémů, přes radarové a komunikační technologie, až po kybernetickou bezpečnost, autonomní systémy či komponenty pro letectví.
Eurosatory uvidí i dvě světové premiéry českých výrobců. Společnost Tatra Defence představí nové obrněné vozidlo Tadeas 4x4 – moderní víceúčelovou platformu určenou pro široké spektrum úkolů ozbrojených sil, ale i dalších bezpečnostních složek. Celá konstrukce vozidla klade důraz na vysokou úroveň ochrany osádky, mobilitu, modularitu a využití osvědčených komponentů českého obranného průmyslu.
A společnost Retia uvede na světový trh mobilní platformu velení a řízení pro pozemní protivzdušnou obranu ReCube gbad.
Jak číst tyto premiéry? Určitě to podtrhuje rostoucí význam českých společností na evropském a světovém obranném trhu a jejich schopnost vyvíjet a vyrábět moderní vojenskou techniku s vysokou přidanou hodnotou. Nepochybně to přispívá i k dalšímu zvyšování technologické suverenity České republiky, což je v dnešním světě zásadní přidaná hodnota.
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Nová fáze konfliktu s Íránem: slábnoucí raketové útoky, energetická válka a otevření libanonské fronty
V Paříži budeme též konfrontováni na příkladu Ukrajiny s inovačním potenciálem války. Před dvěma lety zde měla pouhých pět vystavovatelů, dnes je jich více než osmdesát. Z pouhého příjemce vojenské pomoci se v krátkém čase proměnila ve výrobce obranných technologií, zejména v oblasti bezpilotních systémů a elektronického boje.
Válka poskytla ukrajinským firmám provozní zkušenosti, které jsou jinde vzácné. Ukrajina se tak časem může stát i důležitým přispěvatelem do obranné průmyslové základny starého kontinentu.