Evropské sociální sítě přibývají. Uživatelé ale dál upřednostňují ty americké

Stěhování mi zabralo zhruba půl hodiny. Vlezl jsem na stránku move.eurosky.tech a podle instrukcí přemístil svoje data z počítačů aplikace Bluesky na stroje iniciativy Eurosky. Změna měla být nepostřehnutelná. V praxi jsem však zaznamenal drobné potíže. Vyřešit jsem je musel jednoduchým ručním nastavením. Od té doby všechno funguje. Data by teď měla být někde v Nizozemí. No dobrá, spíš tam jen sídlí provozovatel Eurosky. Je jím neziskovka The Modal Foundation.
Možnost přestěhování účtu bez ztráty kontaktů má být jednou z hlavních výhod nové generace sociálních sítí. Liší se tím od starších platforem typu Facebooku nebo X. V těch jsou naopak uživatelé uzamčeni.
|
Láska, mír a síla květin. Modré nebe toho zatím moc neumí, ale je cool
Jádro nových platforem tvoří protokol. Jde o soubor pravidel, na jejichž základě vznikly. Popisují například, jak ověřit totožnost uživatele, založit účet nebo zveřejnit příspěvek.
Evropané sobě
Protokol na pozadí Bluesky se jmenuje AT. Znamená to Authenticated Transfer Protocol, něco jako Protokol ověřeného přenosu. Bluesky byla dlouho jediná síť, která ho využívala. Možnost přestěhování tak existovala jen teoreticky. V poslední době se to však mění. Eurosky je zatím na americké síti v části svých klíčových funkcí stále závislá. Postupně se ale chce zcela osamostatnit.
Není tím míněno odpojení. Její uživatelé si dál budou moct psát s přáteli v USA i kdekoliv jinde na světě. Neměli by poznat rozdíl. AT protokol navíc běží pod kapotou dalších zhruba patnácti různých nástrojů, mezi něž patří například publikační nástroj Leaflet, který slouží ke zveřejňování delších článků.
|
Norové chtějí zvrátit enshittifikaci všeho. Mají mizivou šanci na úspěch
Eurosky má poskytovat základní infrastrukturu dalším aplikacím fungujícím na stejném základě. Ty mají fungovat v souladu s evropskými zákony. Týká se to třeba předpisů na ochranu soukromí.
Obyvatelé starého kontinentu dnes využívají převážně sociální sítě americké provenience. Nová generace platforem je má podle svých zastánců od závislosti na firmách ze Spojených států osvobodit. Měla by navíc vyřešit i další problémy.
Oplocené zahrádky
Nové sítě mají vrátit webu jeho společenský rozměr. Facebook, X a další podobné platformy ho už do značné míry ztratily. Místo sdílení obsahu vytvořeného a doporučeného přáteli a známými se staly jakousi televizí přizpůsobenou na míru danému člověku. Co na nich vidí, vyplývá z podrobné analýzy jeho chování. Platí to pochopitelně i o zobrazované reklamě.
|
Před dvaceti lety vznikl design, který měl polidštit web. Jenže se zvrtl
Americké sítě se navíc snaží uživatele přimět, aby na nich trávili co nejvíc času. Vyvolávají závislost, což nedávno dokonce potvrdil soud. Od interakcí se zbytkem webu se své členy naopak snaží odradit. Vede to k rozdělení celosvětové počítačové sítě na několik málo oplocených zahrádek.
Poslední dva až tři roky také přibývá obsahu vygenerovaného pomocí velkých jazykových modelů. Prvních zhruba deset sekund byl možná zábavný. Dnes už však lidi spíš otravuje. Výjimku tvoří snad jen šťastlivci, kteří podstoupili lobotomii.
Nová generace sítí má být odolná i vůči zneužití k ovlivňování voleb. Z toho bývá obviňována zejména platforma X. Její majitel Elon Musk se v roce 2025 snažil přimět Němce, aby volili silně nahnědlou partaj AfD (Alternative für Deutschland, Alternativa pro Německo).
Dobrovolné vězení
Projektů evropských sociálních sítí je víc. Vedle Eurosky vzniká třeba i stránka s poněkud kryptickým názvem W. Má být rovněž postavená na AT protokolu. To by mělo znamenat, že půjde propojit s Bluesky i dalšími nástroji, které ho využívají. Tvůrci W plánují svůj web otevřít veřejnosti už 17. června. V Evropě funguje také množství instancí nástroje Mastodon, který slouží k tvorbě a provozu vlastní sociální sítě.
|
Jak zachránit média před cenzurou? Vesmír alternativních sociálních síti se rozrůstá a vzájemně propojuje
Je rovněž domácího původu. Jeho první verzi vytvořil před deseti lety německý programátor Eugen Rochko. Mastodon používá jiný protokol jménem ActivityPub. S AT se však dá propojit. Kromě zmíněného vznikly i dvě platformy se zcela vlastními pravidly: eYou a Monnett.
Otázkou je, jak nové sítě přijmou uživatelé. Zatím se zdá, že je většinou ignorují. Vede mezi nimi Bluesky s asi 44,5 milionu účtů. Proti 600 milionům lidí na X nebo třem miliardám na Facebooku jde o drobné. Uživatelé tradičních sítí v nich drží jejich přátelé a známí. Jsou proto ochotni překousnout i viditelné zhoršení dané služby.