Tři vládní strany, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, dokonce ve volbách kandidovaly dohromady jako koalice Spolu a další dvě, Piráti a STAN, rovněž v koalici. Jenže jak se přibližují evropské volby, může skončit i doba koaličního objímání.

Stále víc to vypadá, že do voleb do Evropského parlamentu nepůjde jednotná kandidátka ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, ale ze Spolu se stane každý sám.