Chudší regiony volí méně a proti vládě. Mobilizaci ale letos euroskeptikům přinesly průmyslové oblasti

Názor

Sociologické klišé říká, že volby závisí na dlouhodobých strukturálních i krátkodobých individuálních faktorech. Každé volby namalují na mapu Česka podobné vzory. Ale také můžeme pozorovat změny. A některé z nich mohou postupně přerůst do strukturálních faktorů. Co přinesly nedávné volby do Evropského parlamentu? Tradiční roli chudoby a nové obavy o průmysl.