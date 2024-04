Kdy v Česku projde uzákonění eutanazie? Návrh je politický sirotek, nikdo nespěchá

Názor

Politici vysílají jasné signály, že právo rozhodovat o sobě na konci života a případně ukončit zbytečné utrpení lidem zatím nedají. Schválení eutanazie připravují v parlamentech Němci i Francouzi. Prezident Emmanuel Macron to má jako tahák do evropských voleb. Dvě hlavní země Evropské unie se brzy přidají k Nizozemsku a Belgii (od roku 2002), Lucembursku (2009), Španělsku (2021) a Portugalsku (2023). V Česku vedeme diskuse o dvou návrzích již více než 16 let.