Když státu jeho vážený mecenáš utíká po střeše. A co ukázal průzkum prestiže profesí?

- Policisté honí po střechách narkomafiána Tomáše Jiřikovského, jinak též váženého mecenáše státu, s nímž vrcholní úředníci a politici vyjednávali miliardu do státní pokladny. A na ministerstvu spravedlnosti policie dělá šťáru a zabavuje ten velkorysý dar, jímž se politici ODS tak chlubili. Podle neověřených informací už i oni prchají na střechy, což třeba v případě Petra Fialy není problém, protože ten v mládí šplhal jako Frištenský, ale třeba Zbyněk Stanjura nedávno bral kapačky i po výstupu na Radhošť. Jako obvykle nic nepodcenila Eva Decroix, která se právě tento týden pochlubila, že zdolala Gerlachovský štít, takže ta na střeše svého ministerstva stihne možná i zpracovat v pořadí již 63. aktualizaci pořád ještě anonymní časové osy k bitcoinové kauze.
- Už dlouho česká politika nevyplodila tak úžasně průzračnou kauzu! To jsou samé složité bitcoiny, dozimetry, kampeličky nebo eurodotace do Čapáku, člověk by na to potřeboval mít vystudovaná práva a ekonomii – a stejně se v tom už po dvou dnech ztrácí. Ale vlivná a mediálně známá poslankyně, která plánuje zastřelení psa nové partnerky svého ex, tomu se v poslední době přiblížil snad jen neposedný poklopec Dominika Feriho, předtím asi Rathova krabice od vína, nebo když milenka premiéra Nečase nechala sledovat jeho manželku vojenskou rozvědkou. Story poslankyně ANO Margity Balaštíkové je pro protistranu darem z nebes, pro Andreje Babiše zase námětem k úvaze, jestli ten Horst, o němž se v nahrávce mluví, že by psa zastřelil, neumí také lidi.
Jak chtěla Balaštíková zabít psa a nemusela sama ze sebe zvracet
- Aktuální průzkum prestiže profesí od společnosti CVVM potvrdil, že se už za pár dní tisíce kandidátů utkají o nejméně ceněné povolání v zemi. I uklízečka má ve srovnání s poslancem dvojnásobnou prestiž, i kněz je na tom v bezbožném Česku o polovinu lépe a poslancům (fujtajbl!) se v jejich trudné roli blíží snad už jenom - ehm - novináři.
- Na turnaji MMA Oktagon, kde se nabušení bijci v kleci snaží vymlátit soupeři mozek z hlavy, se potkali dr. Jekyll a pan Hyde - ministr zahraničí Jan Lipavský a volební lídr Motoristů Filip Turek. A schválně hádejte: který z nich tam působil tak, že přesně toto je jeho myšlenkový svět, a který naopak, že tam zabloudil cestou z vyšší dívčí?