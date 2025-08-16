Když státu jeho vážený mecenáš utíká po střeše. A co ukázal průzkum prestiže profesí?

Miroslav Korecký
Malostranský zápisník   13:00
Policie na stopě a politici ODS na střechách. Proč Andrej Babiš shání telefon na pana Horsta? Blízká setkání třetího druhu na Oktagonu. A proč CVVM nezahrnuje do průzkumu prestiže povolání i prostitutky, aby bylo jasné, zda jsou nad poslanci?
Miroslav Korecký | foto: Lidovky.cz

  • Policisté honí po střechách narkomafiána Tomáše Jiřikovského, jinak též váženého mecenáše státu, s nímž vrcholní úředníci a politici vyjednávali miliardu do státní pokladny. A na ministerstvu spravedlnosti policie dělá šťáru a zabavuje ten velkorysý dar, jímž se politici ODS tak chlubili. Podle neověřených informací už i oni prchají na střechy, což třeba v případě Petra Fialy není problém, protože ten v mládí šplhal jako Frištenský, ale třeba Zbyněk Stanjura nedávno bral kapačky i po výstupu na Radhošť. Jako obvykle nic nepodcenila Eva Decroix, která se právě tento týden pochlubila, že zdolala Gerlachovský štít, takže ta na střeše svého ministerstva stihne možná i zpracovat v pořadí již 63. aktualizaci pořád ještě anonymní časové osy k bitcoinové kauze.

Eva Decroix zdolala Gerlachovský štít. FOTO Facebook Evy Decroix

  • Už dlouho česká politika nevyplodila tak úžasně průzračnou kauzu! To jsou samé složité bitcoiny, dozimetry, kampeličky nebo eurodotace do Čapáku, člověk by na to potřeboval mít vystudovaná práva a ekonomii – a stejně se v tom už po dvou dnech ztrácí. Ale vlivná a mediálně známá poslankyně, která plánuje zastřelení psa nové partnerky svého ex, tomu se v poslední době přiblížil snad jen neposedný poklopec Dominika Feriho, předtím asi Rathova krabice od vína, nebo když milenka premiéra Nečase nechala sledovat jeho manželku vojenskou rozvědkou. Story poslankyně ANO Margity Balaštíkové je pro protistranu darem z nebes, pro Andreje Babiše zase námětem k úvaze, jestli ten Horst, o němž se v nahrávce mluví, že by psa zastřelil, neumí také lidi.

  • Aktuální průzkum prestiže profesí od společnosti CVVM potvrdil, že se už za pár dní tisíce kandidátů utkají o nejméně ceněné povolání v zemi. I uklízečka má ve srovnání s poslancem dvojnásobnou prestiž, i kněz je na tom v bezbožném Česku o polovinu lépe a poslancům (fujtajbl!) se v jejich trudné roli blíží snad už jenom - ehm - novináři.
  • Na turnaji MMA Oktagon, kde se nabušení bijci v kleci snaží vymlátit soupeři mozek z hlavy, se potkali dr. Jekyll a pan Hyde - ministr zahraničí Jan Lipavský a volební lídr Motoristů Filip Turek. A schválně hádejte: který z nich tam působil tak, že přesně toto je jeho myšlenkový svět, a který naopak, že tam zabloudil cestou z vyšší dívčí?
