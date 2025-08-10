Jistota české politiky: komediální nekonečný bitcoinový seriál Evy Decroix

Decroix jmenovaná předsedou vlády a ODS Petrem Fialou nám od začátku vykládala, jak vše vyšetří, nic nezakryje. Jak důstojně se ke kauze postaví, procesy prošetří. Pilně budila dojem, že do toho šlápne krokem rozhodným rychle se ženoucím k cílové pásce zjištění, jak mohlo dojít k realizaci nápadu přijmout podle všeho špinavé peníze v digitální měně bitcoin.
A to tak, že kriminálník, který si prý roky nemohl vzpomenout, jak se k miliardám dostat, slíbil náhle prozřít, když mu stát nástroje vrátí. Což také udělal a ztráta paměti ho rychle přešla.
Od začátku bylo zřejmé, že stačila prostá úvaha s použitím jednoduchých slov a pojmů. Kriminálník, podezřelé peníze, podíl třetina, politika, ministr, vláda. To se rovná výslednému rozhodnutí – ne, díky, nechceme, kontaktujeme patřičné úřady.
Decroix na popud STAN zase vysvětlovala bitcoiny. Rakušana nepřesvědčila
Nu, ale stalo se, ministr spravedlnosti Blažek pak tvrdil, jak je vše ultralegální. Předseda vlády Fiala se radoval z peněz využitelných pro dobrý účel, načež druhý den Blažka potopil a vše hodil jen na něj. Jeden audit za druhým se vyjádřil, že stát vedený koalicí Spolu a STAN peníze přijímat neměl. K zápletce se přidal následně i bývalý soudce Uhlíř, který měl vypracovat zprávu, nakonec ji nevypracuje, přičemž Decroix tvrdila, že ji vypracuje, i když ho z ministerstva vypoklonkovala.
Decroix vynaložila miliony českých daňových poplatníků na externí audity a právní služby. Pan Uhlíř vypadá jak příštipkář, protože si vydělal „jen“ 160 tisíc za přibližně měsíc práce a účast na pár tiskových konferencích.
Vrabci si štěbetají, že i on došel k závěru, že od počátku by člověku neodtrženému od reality došlo, že peníze smrdí, takže by jeho zpráva jen do bažiny zoufalství dál potopila vládu i Evu Decroix. A tak musel Uhlíř jít, ale zkrátka nepřišel. Budiž mu přáno. Fíkový list zalitý penězi zelená se dál, i když ve finále od kořenů stromu absurdní vládní půdy byl odtržen.
Snaha vysedět kauzu byla neúspěšná
Dovolenkář, vrátivší se s čistou hlavou, má jistotu, že ODS, TOP09, KDU-ČSL a STAN topí se ve vlastních nevonnostech i nadále. Patří sem i Piráti – ve vládě byli tři roky, teď tvrdí, jací jsou tam šejdíři a dělají akce s kouřem před sídlem Decroix, ale co dělali tři roky? Nevěděli, neslyšeli, nemluvili? Nebo jim ústa, oči, uši zakryly výhody vládních funkcí?
Eva Decroix může dávat kolik chce fotek z odpočinku a dovolených na sociální sítě, usmívat se a krasořečnit, ale není možné pominout následující. Snaha vysedět kauzu byla neúspěšná, STAN promeškal příležitost a je spoluviníkem (jak říkal poslanec ODS Havránek – když my je podrželi v Dozimetru, oni nás v Bitcoinech).
Bitcoinová telenovela Evy Decroix má za úkol očistit i Starosty
Ekonomika v troskách. Peněženky vlivem více než třicetiprocentní kumulativní inflace za dobu této vlády v troskách. Důvěra ve vládu v troskách. Máslo není na hlavě, ale steklo do kaluží kolem těla.
Takže dovolenkáři vítej, vše při starém, cirkus jede dál. Prý na Západ. Jistota české politiky jmenuje se tragikomedie Evy Decroix. Decroix je ale jen symbol vládní nekompetentnosti, která neumí ani zametat pod koberec bez ponoukání občanů k hořkému smíchu. Oproti nekonečným seriálům je ale rozdíl. Závěrečné titulky mohou napsat voliči už brzy. Jen ty peníze vynaložené na auditory, právníky, koordinátory, čas úředníků apod. nám nikdo nevrátí stejně, jako ostudu v zahraničí nesmaže.