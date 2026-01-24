Elegance i osobitost. Eva Pavlová u papeže zazářila. Jak to zvládly první dámy před ní?

Osobnímu setkání s papežem předchází náročné přípravy – ty módní nevyjímaje. Náhodě nic nenechala ani první dáma Eva Pavlová, která doprovodila prezidenta Petra Pavla na soukromou audienci u Lva XIV. Setkání se Svatým otcem trvalo výjimečných 40 minut namísto obvyklých třiceti a neslo se v duchu vážných témat – od války na Ukrajině přes vztahy mezi Evropou a USA až po otázku obětí sexuálního zneužívání v církvi. Paní Eva však zaujala nejen svou rolí, ale i pečlivě zvoleným outfitem.
Bez výstřihu, se vší skromností
Audience u hlavy katolické církve se pojí s přísným protokolem, který mnoho prostoru pro módní improvizaci nedovoluje. Od hostů se očekává respekt k tradicím Svatého stolce, takže ženy by měly mít zakrytá kolena, dlouhé rukávy a pokrývku hlavy v podobě závoje či takzvané mantily. Barevnost bývá velmi střídmá, zpravidla černá. Celkově má oblečení vyjadřovat vážnost, skromnost a úctu k osobě papeže. Stejně důležitá je i volba doplňků, které mají být decentní, nikoli okázalé. U kravat se očekává tmavý odstín bez nápadného vzoru.
Prezident Petr Pavel tak zvolil klasickou kombinaci šedého obleku a tmavě modré kravaty. Jediným stylingovým přešlapem byly prezidentovy poněkud delší kalhoty. Nicméně Eva Pavlová naplnila dress code do posledního detailu. Pro setkání se Lvem XIV. zvolila první dáma elegantní sako s úzkým páskem a dlouhou plisovanou sukni. Černý outfit pak doplnila tradiční krajkovou mantilou. Lehkou osobitost vnesla černým lakem na nehtech a šperky s českou symbolikou – konkrétně prsteny s českým granátem a vltavínem.
Závojová extravaganza
Svým vytříbeným vzhledem se Eva Pavlová zařadila mezi nejlépe oblečené první dámy, které papeže navštívily. V minulosti zaujaly svou módní volbou i další významné ženy.
Například Melania Trumpová v roce 2017 vsadila na černé šaty s krátkým krajkovým závojem, zatímco Ivanka Trumpová si nasadila méně formální ozdobu, která hraničila s módní extravagancí – černou čelenku se závojem. Stejně nepřehlédnutelná byla i návštěva britské královny Camilly, a to díky dramatickému závoji zdobenému korunou z ptačích per. Naopak Michelle Obamová zaujala při setkání s Benediktem XVI. elegantním dlouhým závojem, který připomínal styl Jacqueline Kennedyové. Stejnou délku mantily zvolila mimo jiné i bývalá česká první dáma Dagmar Havlová na audienci s Janem Pavlem II.
Mnohé ženy však ukázaly, že závoj, mantila či jakákoli jiná pokrývka hlavy je sice doporučená, nikoli však nutná a že kdysi striktní zvyklosti se pomalu, ale jistě uvolňují. První dáma Francie Brigitte Macronová se papeži uklonila v roce 2022 bez závoje, stejně tak německá kancléřka Angela Merkelová se se Svatými otci pravidelně setkávala prostovlasá.