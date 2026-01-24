Elegance i osobitost. Eva Pavlová u papeže zazářila. Jak to zvládly první dámy před ní?

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   11:00
Dodržení přísného vatikánského protokolu, výhradně černá barva a pečlivě volené detaily – Eva Pavlová během audience u papeže Lva XIV. ukázala, že i v prostředí plném tradic může oblečení vyprávět silný příběh. Které významné ženy dokázaly i v jasně daných pravidlech vyjádřit svůj osobní styl? A kdo si odmítl před papežem zakrýt vlasy?
Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva při setkání s papežem Lvem XIV. (19. ledna...

Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva při setkání s papežem Lvem XIV. (19. ledna 2026) | foto: Vatican News

V černé vzorně podle zvyklostí. Ivanka Trumpová (vlevo) a první dáma USA...
U papeže.
U papeže.
Papež Lev XIV. se setkal s britským králem Karlem III., mezi nimi jeho manželka...
18 fotografií

Osobnímu setkání s papežem předchází náročné přípravy – ty módní nevyjímaje. Náhodě nic nenechala ani první dáma Eva Pavlová, která doprovodila prezidenta Petra Pavla na soukromou audienci u Lva XIV. Setkání se Svatým otcem trvalo výjimečných 40 minut namísto obvyklých třiceti a neslo se v duchu vážných témat – od války na Ukrajině přes vztahy mezi Evropou a USA až po otázku obětí sexuálního zneužívání v církvi. Paní Eva však zaujala nejen svou rolí, ale i pečlivě zvoleným outfitem.

Bez výstřihu, se vší skromností

Audience u hlavy katolické církve se pojí s přísným protokolem, který mnoho prostoru pro módní improvizaci nedovoluje. Od hostů se očekává respekt k tradicím Svatého stolce, takže ženy by měly mít zakrytá kolena, dlouhé rukávy a pokrývku hlavy v podobě závoje či takzvané mantily. Barevnost bývá velmi střídmá, zpravidla černá. Celkově má oblečení vyjadřovat vážnost, skromnost a úctu k osobě papeže. Stejně důležitá je i volba doplňků, které mají být decentní, nikoli okázalé. U kravat se očekává tmavý odstín bez nápadného vzoru.

První dáma překvapila zelenou. O větší podívanou se ale na Hradě postarala jiná barva

Prezident Petr Pavel tak zvolil klasickou kombinaci šedého obleku a tmavě modré kravaty. Jediným stylingovým přešlapem byly prezidentovy poněkud delší kalhoty. Nicméně Eva Pavlová naplnila dress code do posledního detailu. Pro setkání se Lvem XIV. zvolila první dáma elegantní sako s úzkým páskem a dlouhou plisovanou sukni. Černý outfit pak doplnila tradiční krajkovou mantilou. Lehkou osobitost vnesla černým lakem na nehtech a šperky s českou symbolikou – konkrétně prsteny s českým granátem a vltavínem.

Závojová extravaganza

Svým vytříbeným vzhledem se Eva Pavlová zařadila mezi nejlépe oblečené první dámy, které papeže navštívily. V minulosti zaujaly svou módní volbou i další významné ženy.

Například Melania Trumpová v roce 2017 vsadila na černé šaty s krátkým krajkovým závojem, zatímco Ivanka Trumpová si nasadila méně formální ozdobu, která hraničila s módní extravagancí – černou čelenku se závojem. Stejně nepřehlédnutelná byla i návštěva britské královny Camilly, a to díky dramatickému závoji zdobenému korunou z ptačích per. Naopak Michelle Obamová zaujala při setkání s Benediktem XVI. elegantním dlouhým závojem, který připomínal styl Jacqueline Kennedyové. Stejnou délku mantily zvolila mimo jiné i bývalá česká první dáma Dagmar Havlová na audienci s Janem Pavlem II.

Michelle Obamová zaujala při setkání s Benediktem XVI. elegantním dlouhým závojem, který připomínal styl Jacqueline Kennedyové.

Mnohé ženy však ukázaly, že závoj, mantila či jakákoli jiná pokrývka hlavy je sice doporučená, nikoli však nutná a že kdysi striktní zvyklosti se pomalu, ale jistě uvolňují. První dáma Francie Brigitte Macronová se papeži uklonila v roce 2022 bez závoje, stejně tak německá kancléřka Angela Merkelová se se Svatými otci pravidelně setkávala prostovlasá.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.