Jsou plavky, lehátko a slunečník první dámy ryze soukromé?

* Tento týden jsme si připomněli nedožitých 90 let prezidenta Václava Havla a za dva měsíce si připomeneme 15 let od jeho smrti. Kdyby se ale Havel nějakým zázrakem vrátil, vlastně by mohl mít z dnešního vývoje radost:
-Nesnášel klasické velké partaje - a ony jedna po druhé hynou na úbytě (KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, ODS...).
-Miloval pružná politická hnutí - a ta naopak dnes prosperují jak houby po dešti (ANO, STAN, SPD...).
-Nikdy nevěřil klasické parlamentní demokracii a sázel místo ní na občanskou společnost - a dnes bojůvky typu Milionu chvilek určují agendu politikům.
-Nikdy nerozuměl kapitalismu a trhu - a dnešní dotační socialismus národní i evropský už je jenom parodií na trh.
-Vždycky horoval pro silnější roli prezidenta - a zejména poslední dva jeho nástupci salámovou metodou napínají ústavu až k prasknutí.
-V disentu a potom i krátce po listopadu 1989 koketoval s myšlenkou rozpuštění NATO - a ještě nikdy se o tom tolik nediskutovalo jako právě dnes.
-Miloval absurdní komedie – a miláčkem liberální pravice, kulturní fronty, pokrokové mládeže i bývalých disidentů je dnes bývalý komunistický rozvědčík.
Aneb jak kdysi napsala svatá Tereza z Ávily: „Teče více slz nad vyslyšenými modlitbami než nad nevyslyšenými.“
|
Havel by měl politikům co říct i dnes, řekl Vystrčil. Citoval jeho ostrý projev
* Spolupředsedkyně Zelených a poslankyně za Piráty Gabriela Svárovská v televizní debatě na přímou otázku tvrdila, že by si ráda koupila dům hned vedle dvousetmetrové větrné elektrárny. Je velmi, opravdu velmi pravděpodobné, že bezostyšně lhala. Ale je otázka: může jít levičák za lež do pekla? Nebo jdou snad levičáci do pekla automaticky?
* Amerika měla slavnou politickou dynastii Kennedyů, Česko trochu vydýchává dynastii Bendů. Ale nejvíc v kurzu je dnes dynastie Okamurů: Tomio (SPD) stojí v čele Sněmovny, jeho bratr Hayato je poslanec KDU-ČSL, třetí bratr Osamu kandidoval za Zelené – a teď Hayatův syn Ignác usiluje o mandát za Prahu sobě. Přitom se často zdá, že jeden Okamura by byl na českou politiku až až.
* Ještě větší mlžení než kolem cesty prezidenta do Maroka předvedl Pražský hrad kolem dovolené první dámy na Kanárských ostrovech. „Eva Pavlová je soukromá osoba,“ odrážel novinářské dotazy na to, zda se alespoň ona vrátí na volby, hradní mluvčí Vít Kolář.
|
Pavlová vysvětluje neúčast u voleb. Řekla, co vzkazuje lidem v Černoučku i jinde
Tak tomu nerozumím: jak někdo, kdo ze zákona pobírá měsíčně stotisícovou státní apanáž, takže mu dovolenou, lehátko i plavky zaplatili daňoví poplatníci, může být soukromou osobou?