Evropa musí sebevědomě čelit demografickým změnám, píše eurokomisařka Šuicová

Kdo bude pracovat, aby se zajistilo vyplácení důchodů? Kdo se postará o seniory? Kdo bude přinášet inovace a budovat konkurenceschopné podniky? Křivka grafu klesá a zdá se, že tento vývoj je nevyhnutelný. Osudový.
Jako evropská komisařka, která posledních sedm let odpovídá za demografii, mohu říci, že demografická změna již nastala. Nemusí však jít o předem určený osud. Bez ohledu na to, jak je situace složitá, máme politické nástroje k jejímu řešení a je to pro nás příležitost jednat.
Stárnutí evropské populace lze vnímat i pozitivně: je totiž částečně způsobeno nárůstem střední délky života. Děti, které se dnes v Evropě narodí, se podle odhadů dožijí více než 80 let. Ženy se pravděpodobně do roku 2100 začnou dožívat více než 90 let. To znamená, že více dětí skutečně pozná své prarodiče.
Vzniknou nové trhy s výrobky na podporu dlouhověkosti. Více lidí bude moci využít inovace v oblasti zdravotní péče, technologií nebo finančních služeb. A to vše znamená posílení hospodářské činnosti, zejména v oblasti „stříbrné ekonomiky“.
Pokles porodnosti v celé EU přináší výzvy. Skutečnost, že ubývá pracovní síly, vyvolává otázky ohledně udržitelnosti veřejných rozpočtů na základní služby, jako je zdravotnictví, vzdělávání a důchody. Z čehož vyplývá, že musíme přehodnotit způsoby financování těchto systémů. A musíme dbát na to, aby žádné úpravy nadměrně nezatížily mladší generace. Mladí dospělí již čelí dvojnásobnému riziku chudoby ve srovnání s těmi, kteří se blíží důchodovému věku, takže jakákoli skutečná řešení musí být založena na solidaritě napříč všemi generacemi.
Zdravé stárnutí a prevence
Je klíčové, abychom těmto výzvám dokázali čelit pomocí robustní politiky založené na důkazech, jak vyplývá z naší nové demografické zprávy, kterou vypracovalo Společné výzkumné středisko Evropské komise.
Zaměřit bychom se měli na zdravé stárnutí a preventivní zdravotní péči. Lidé, kteří mají zdravý životní styl, potřebují méně podpory a zdrojů a budou déle přínosem pro svoji komunitu. Tento přístup je například ústředním bodem úsilí EU, pokud jde o vytvoření zdravotní unie a boj proti rakovině. Protože za každé euro investované do prevence ušetříme 14 eur na nákladech na zdravotní péči a produktivitu.
Dalším dílkem této skládačky je bydlení. Je to důležitý ukazatel stability a blahobytu a často také předpoklad pro založení rodiny s dětmi. Podíl lidí, kteří bydlí ve vlastním, se ve věkové skupině 25–35 let v letech 2007 až 2024 snížil o 16,3 %. A Evropský plán dostupného bydlení z roku 2025 je naší první strategií na podporu členských států při řešení tohoto problému.
Důležitou roli zároveň hraje migrace. Může nám pomoci krátkodobě pokrýt konkrétní poptávku na trhu práce, bude-li i nadále řízena zodpovědným způsobem a podléhat přiměřenému právnímu rámci.
Totéž lze říci o zlepšení účasti na trhu práce. V současné době se mimo trh práce nachází přibližně 20 % obyvatel EU v produktivním věku. Celkem 37 milionů žen v produktivním věku je buď nezaměstnaných, nebo neaktivních. Dlouhodobě nezaměstnaných jsou více než 4 miliony lidí. Pokud by všechny členské státy dosáhly stejné míry ekonomické aktivity jako Švédsko, nejvyšší v EU, mohl by být nepříznivý dopad stárnutí na počet obyvatel v produktivním věku téměř zneutralizován.
EU je připravena jednat
Díky souboru demografických nástrojů, který jsem předložila v roce 2023, již mají členské státy k dispozici širokou škálu politických nástrojů EU pro řešení těchto výzev. Jde o konkrétní řešení, musíme ale zajistit jejich provedení. A měli bychom jít ještě o krok dál.
Tyto výzvy rovněž vyžadují pečlivé dlouhodobé monitorování a koordinaci. Proto se zasazuji o zřízení Evropské agentury pro demografický vývoj, která by podporovala činnost vnitrostátních orgánů a překlenula mezeru mezi dostupnými údaji a politickými kroky. Touto mezerou se budeme zabývat také v rámci evropského demografického fóra, které příští rok poprvé uspořádáme s cílem sjednotit všechny příslušné zainteresované strany. Budeme-li se řídit fakty, můžeme zajistit, aby naše politika skutečně reagovala na potřeby lidí.
Seniorům musíme zajistit, aby měli k dispozici prostředky k plnohodnotnému životu – životu ve zdraví, aby mohli být i ve stáří společensky prospěšní. Mladší lidé musí naopak dostat patřičnou podporu k tomu, aby mohli mít děti, jakmile na to budou připraveni.
Žádná snadná řešení neexistují. Čeká nás hodně práce. EU je však připravena jednat. Jde o naši budoucnost.
Autorka je eurokomisařka pro demografii a Středomoří