Pochybně vedená domácnost: zmatení a rozklížení Evropy probíhá z vnitřních důvodů

David Havrlant
Úhel pohledu   16:00
Evropa se dostává stále častěji pod stále větší tlak. V zatěžkávacích testech současnosti se ukazuje, že dlouhodobě pochybná správa společně sdílené budovy dala vzniknout trhlinám, které budou v plnosti na povrch teprve vystupovat. Tyto cézury přitom není produktivní svalovat na kohokoliv tam venku, neboť jsou povětšinou ryze domácí provenience.
Německý kancléř Friedrich Merz na summitu EU v Bruselu (19. března 2026) | foto: AP

Společný evropský majordomus nemá prst na tepu doby, je zkostnatělý a vzad-hledící. Jednotlivé partaje si tedy začínají naléhavé nedostatky řešit po vlastní ose, čemuž se po letech oslyšeného prosíku není co divit. Projděme vybrané aktuální aspekty.

Síla spojenectví a kde stojí bázlivá Evropa

Ještě v červnu minulého roku se německý kancléř Friedrich Merz nechal na summitu G7 slyšet, že Izrael dělá špinavou práci za nás všechny. Komentoval tak útoky na íránská jaderná zařízení. Není těžké pochopit, jaké ho k tomu vedly důvody.

Ve zkratce Západ nestojí o další režim typu Severní Korea, který by disponoval jaderným arzenálem, kterýžto Kim Čong-un testuje od roku 2006. V současnosti se odhaduje, že tento diktátorský režim disponuje zhruba padesáti jadernými hlavicemi, z nich téměř dvacet může být neseno mezikontinentální balistickou raketou Hwasong-17.

Když se po více než třicet let trvajícím konfliktu Západu s íránským režimem ponurých ajatolláhů již dále nechtějí nechat USA a Izrael tahat za fusekli, bere Evropa náhle zpátečku, své spojence opouští a shlíží na ně shora. Nota bene, poslední horká fáze této dlouho prohořívající války začala 7. října 2023, kdy Íránem vyživovaná teroristická organizace Hamás zaútočila ve velkém stylu na izraelské civilisty. Íránští duchovní se radovali a oslavovali, nicméně společně s Mauricem de Talleyrandem by se chtělo říct, že udělali věc horší než zločin, že udělali chybu.

Na Blízkém východě platí asi více než kde jinde, že kdo seje vítr, sklízí bouři. Kdo ví, možná historie ukáže, že se mělo vůči íránskému režimu postupovat razantněji před deseti lety, nikoliv posílat ajatolláhům peníze. Jak však víme společně s G. W. F. Hegelem: sova Minervina vylétá za soumraku.

Dosavadní reakce Evropy byla vesměs bázlivá, zhusta ve stylu „hlavně to zamyšákovat tak, aby se nás to jako kdyby netýkalo“. Německý mistr obrany Boris Pistorius i představitelka EU pro zahraniční věci Kaja Kallasová zapěli unisono: Toto není naše válka. Inu, věc globálního dopadu jaksi implicitně záležitostí Evropy je, ať již si takovou záležitost přímo vybrala či nikolivěk. Možná, že by bývala byla mohla do věci i mluvit, byla-li by ekonomicky a vojensky perspektivnější.

Na každý pád, uzavřený Hormuz, vysoké ceny ropy a případný nedostatek zemního plynu dopadnou ekonomicky ponejvíce na Asii, nicméně hned poté na Evropu. Co se týče energií, jsou USA jejich čistým vývozcem.

Pokud špičky Evropy nerozumí tomu, že globální bezpečnost pobratru je jejich záležitostí, a to v situaci, kdy mají íránské rakety evropské země na dostřel, je něco zcela špatně. Otázka Borise Pistoriuse ohledně významu potenciální hrstky německých fregat operujících v Hormuzu je ukázkou vrcholného alibismu. Samozřejmě, měla by stejný význam jako deset vojáků evropských zemí poslaných do Grónska! Ukázalo by se, kde Evropa stojí a jak to se svými zájmy myslí ve skutečnosti.

A propos, Německo hodlá vystavět nejagilnější evropskou armádu. Kde ji však hodlá využít, pakliže ambice garanta globální bezpečnosti a obhájce evropských zájmů ve světových mořích není dostatečně dobrá?

Netřeba dopodrobna rozebírat státy, které se rozhodly nepovolit spojencům vstup do svého vzdušného prostoru pod záminkou neutrality. Již Niccolò Machiavelli odhaluje, že právě ti, kdož volí neutralitu, to nakonec schytají z obou stran. Navíc, zlo je obvykle pácháno za tiché tolerance těch, kdo jsou ochotni dívat se jinam.

Smlouvy pro minulé století

Evropská věc pod současným tlakem událostí působí dojmem, že společný dům není jaksi spravován lege artis. Dlouho se předstíralo, že vůbec nevadí, když sem tam netěsní potrubí. Nyní již však teče do budovy střechou a jednotlivé partaje, rozuměj členské státy, se začínají v ekonomické strategii zařizovat po svém.

Dnes již staré a známé problémy znemožňují evropské ekonomice růst dostatečným tempem, aby generovala dostatek zdrojů pro pokrytí stále narůstajících potřeb. Už i Friedrich Merz v Davosu nedávno uznal, že evropská ekonomika má za sebou ztracenou dekádu, že zavření jaderných elektráren v Německu byla fundamentální chyba, a mnohé další. Má však kdokoli odvahu k výměně mizerného majordoma?

Komplikovaná situace v domácích ekonomikách, kupříkladu stále zesilující dotační povaha evropského hospodářství, bude dále umocňována neslavným čtením globální vody. Jedním z průvodních znaků je tendence špiček EU k uzavírání obchodních dohod, které svou povahou patří do minulého století. Tedy do doby, kdy absentuje tvrdý boj o místo na slunci, kdy si Evropa udržuje technologický a ekonomický náskok, a kdy nemá na talíři pořádnou porci strukturálních problémů. To je ovšem záležitost minulosti.

Vezměme kupříkladu projednávanou smlouvu o volném obchodu se Spojenými arabskými emiráty: v endefektu bude čínský kapitál ve státě zálivu vyrábět za pákistánské mzdy a vyvážet bezcelně do EU. Nebo smlouva Mercosur: jihoameričtí farmáři budou za levné ruské energie a hnojiva produkovat potraviny, které budou mimo striktní kontrolu EU, a budou v tomto smyslu představovat neférovou konkurenci pro evropské zemědělství. Přidejme do třetice nedávno uzavřenou smlouvu s Indií. Ta významně rozvolňuje podmínky pohybu pracovní síly v situaci, kdy se Evropa zbavuje svého průmyslu a hrozí jí další energetický šok.

Pravděpodobnost, že se za takovéto konstelace, spolu s vlivem zavádění umělé inteligence, dostane Evropský pracovní trh pod dlouhodobý tlak, je značná. K tomu budete dovážet dodatečné pracovníky.

Je zřejmé, že Evropa se nachází ve fázi svého druhu zmatení, neboť v podstatě nemá jasno v tom, co je pro ni v nové době dobré a co nikolivěk. Pakliže si Evropa nezačne ujasňovat, jaké má být její místo v novém řádu globální soutěže, kde již dávno netahá za delší konec provazu, sama se již nyní nachází nad ekonomickým propadlištěm dějin.

Zatvrzelé trvání na věcech z doby dávno minulé, které ilustruje jak evropský postoj ke konfliktu na Blízkém východě, tak pochybný typ navrhovaných obchodních dohod, předznamenávají toliko pokračování v ekonomickém a politickém ústupu ze slávy.

