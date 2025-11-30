Cesta k lídrovství. Evropská budoucnost leží ve vyřešení problému s lahví plnou škorpiónů

Evropská roztříštěnost není náhodný exces, nýbrž tradice dlouhá jeden a půl tisíciletí. Ekonomové hovoří o „path dependency“, závislosti na historii: způsob, jakým společnost reaguje dnes, je formován její dlouhodobou zkušeností. Stejně jako český stát dodnes nese následky bělohorské porážky a hlavně pobělohorského režimu, nese celá Evropa otisk své tisícileté politické fragmentace.
Po pádu Západořímské říše zde – na rozdíl od Číny nebo později Ruska – nevzniklo nové, trvale stabilní impérium. Kontinent se rozdrobil na stovky městských států, knížectví, království a republik, mezi nimiž byla migrace elit i obyčejných lidí po staletí relativně snadná.
Ani éra zámořských impérií tohle vnitřní roztříštění nerozbila. Britové, Francouzi, Španělé či Portugalci ovládali miliony kilometrů čtverečních mimo Evropu, samotný kontinent zůstával pestrým kobercem různých území. Sjednocení bránily hory a moře a také hluboce zakořeněné identity a rivality. Pokusy o vybudování celoevropského impéria od Karla V. přes Napoleona po Hitlera a Stalina skončily neúspěchem a někdy i katastrofou.
Vyčpělý motor evropského pokroku
Tato roztříštěnost však Evropě po staletí paradoxně prospívala a proto se také Evropa udržela rozdělená. Konkurence malých států stimulovala inovace, experimenty ve správě, vojenskou technologii i hospodářské modely. Když jedna země zavedla lepší dělostřelectvo, efektivnější daňový systém či tolerantnější prostředí pro podnikání, ostatní ji rychle následovaly.
Pokud se talentovaný vědec nebo podnikatel v jedné zemi cítil utlačován či jeho nápady neuspěly, často odešel jinam. Tento pohyb myšlenek, technologií i lidí byl jedním z motorů evropského technologického pokroku.
Publicista Martin Wolf tento mechanismus nedávno popsal metaforou „škorpiónů v lahvi“. V uzavřeném prostoru se škorpióni neustále vyvíjejí, posilují své jedové žlázy a rozvíjejí nové strategie přežití, protože konkurence je bezprostřední a neúprosná.
V evropské historii tato dynamika fungovala dokonale: zatímco centralizované říše jako Čína či mughalská Indie upadaly do strnulosti a byrokratické sebejistoty a snaha vše kontrolovat ve jménu vlády elit je dovedla k netečnosti a zaostávání, Evropa hnala sama sebe vpřed.
Jenže svět se změnil. Dnes už soupeření neprobíhá jen uvnitř Evropy, ale v rámci celého světa mezi obrovskými státními celky, které těží ze svého vnitřního trhu a umožňují vyrůst gigantickým firmám i armádám. Jsou to obrovští škorpióni s rozsáhlou ekonomickou základnou, zatímco Evropa je souborem mnoha malých tvorů, kteří proti nim nemají šanci. Evropské snahy bránit se unifikaci, které tak dobře tak dlouho sloužily Evropanům jako motor pokroku, dnes vypadají jako obstarožní zátěž bránící cestě do budoucnosti.
Hodina rozdrobené Evropy
Je tedy Evropa odsouzená k úpadku? Odpověď není jednoznačná. Pokud by se Evropě podařilo překonat vlastní historickou setrvačnost, mohla by vytvořit celek, který by ekonomicky i technologicky patřil mezi globální lídry. Jenže právě zde se střetává ambice s tisíciletou historií.
Existuje ovšem také možnost, že dnešní velké mocnosti, jakými jsou Spojené státy a Čína, mohou podlehnout tradičním imperiálním slabinám. Mohou podvázat svůj technologický rozvoj přílišným zasahováním státu či vlivem velkých firem a snahou o přílišnou kontrolu imigrace a vědeckého a technického bádání mohou přijít i o možnost získávat ty nejtalentovanější mozky a tedy vyvíjet nové a nové vynálezy.
Pak by znovu mohla přijít hodina rozdrobené Evropy. Pokud ovšem mezitím evropské země nevystaví i neprostupné či těžko prostupné hranice mezi sebou ve snaze omezit příliv nežádoucích imigrantů. Budoucnost je stále otevřená, ale je potřeba něco dělat. Čas pracuje proti těm, kteří přešlapují na místě.