Umí si Evropa říci, jaké má zájmy, a hájit je? Členové EU musejí stát v jedné řadě a mluvit jedním hlasem

Evropa nemůže donekonečna ustupovat jeho vrtochům, nebo ztratí i ten drobný zbytek kreditu, který v mezinárodních vztazích má.
Možná by bylo dobré si říct, zda země EU a s nimi i nečlenové jako Norsko a Británie jsou schopni definovat nějakou společnou zahraniční politiku, kterou by byli schopni čelit nejen tlaku USA, ale i Číny a Ruska.
Vlastně by stačilo jasně namalovat červené linie, které pro nás představují životně důležité zájmy. Třeba Grónsko. Je to jako autonomní území a historická součást Dánska životní zájem? A pokud ano, musejí to všichni podpořit. Členové EU musejí stát v jedné řadě a mluvit jedním hlasem, aby si Trump řekl: „V tomhle dealu nedostanu 100 procent všeho, co chci, ale jen 70 procent.“ Takže by ostrov nekoupil, ale třeba by si jeho část na sto let pronajal.
|
Jak jsme uhájili Grónsko. NATO se dohodlo s Trumpem, ale nebyl to poslední takový spor
Nestálo by mu pak za to poslat definitivně do hrobu ekonomické vztahy a NATO, i když je otázka, zda mu na Alianci záleží. Určitě by se však zamyslel nad tím, co kdyby za to USA musely opustit strategickou německou základnu Ramstein. A tyto červené evropské linie musejí „svítit“.
Podobný příklad je Pobaltí, kde naopak Trump v minulosti utrousil, proč by měl za tyto mrňavé státy bojovat proti Rusku. Tady by měla Evropa jasně deklarovat, že je to její životní zájem. Zajímalo by to však v případě horké války s Ruskem Itálii nebo Španělsko? To by se prokázalo až ve chvíli, kdy by k podobnému konfliktu došlo.
Ale nejde jen o sever a východ. Podobně by EU ve spolupráci s Británií měla jasně definovat svou migrační politiku, která by zajistila, že do Evropy budou přicházet jen lidé, které potřebujeme. Jenže stanovení červených linií by vyžadovalo užší kooperaci v rámci zahraničních a obranných politik jednotlivých zemí, které mají mnohdy dosti odlišné zájmy. Co spojuje Polsko se Španělskem či Dánsko s Řeckem?
Je toho vůbec Evropa schopná, když se v ní šíří vlna „my první“, kterou spustil americký prezident Trump – a za „my“ si můžeme dosadit jméno jakéhokoliv státu. Obrana národních zájmů sice není sprosté slovo, jak se to snaží prezentovat někteří levicoví liberálové v Evropě, ale stanovení oněch evropských červených linií, kde by se vycházelo ze zájmů západu, středu, jihu i východu kontinentu, by bylo záhodné.
|
Superprezident v čele EU? Šéf evropských lidovců volá po sloučení klíčových funkcí
V nejbližších letech k němu však nejspíš nedojde a pak musí menší a středně velké země v Evropě zvažovat i další formy vlastní ochrany. Tou mohou být lokální obranné spolky třeba proti Rusku a v extrémních případech i USA. Vždy však bude potřeba, aby v nich významné slovo hrály velké a vojensky silné státy. Třeba v případě východní politiky Německo či Polsko. Tedy pokud chceme, aby Česko fungovalo na demokratických principech západního střihu.
V opačném případě se středoevropský prostor opět stane rejdištěm Ruska, které si tu bude dělat, co chce, a dosazovat si své satrapy, čehož chtělo dosáhnout i zpackanou „speciální“ operací na Ukrajině. Anebo by tu pro střední Evropu bylo ještě jedno málo pravděpodobné řešení – návrat k něčemu podobajícímu se rakousko-uherské monarchii. Ale to je už asi moc velká fikce...