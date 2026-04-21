Evropské zbrojaře starý kontinent potřebuje. Jejich zakolísání je jen epizodou

Německý Rheinmetall zaznamenal pokles ziskovosti od počátku roku o sedm a italský Leonardo o 7,5 procenta. Pozornost vyvolala i informace, že největší český zbrojní holding Czechoslovak Group (CSG) zaznamenal po svém lednovém excelentním vstupu na Amsterodamskou burzu, kdy se jeho akcie podařilo prodat za 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun, což představuje 15,2 procenta základního kapitálu), pokles o třetinu jejich hodnoty.
EU na osudové křižovatce
Na tyto pohyby může mít vliv průběh konfliktů na Ukrajině a v Íránu. Ekonomičtí a burzovní analytici mohou na některé signály z nich citlivě reagovat. Třeba na překvapivý výrok vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta a hlavního vyjednávače s Ruskem Kyryla Budanova, který v prvním dubnovém týdnu prohlásil, že vidí pokrok k uzavření mírové dohody s Kremlem. A domnívá se, že i Rusko chce válku ukončit. „Všichni chápou, že válka musí skončit. Proto vyjednávají. Nemyslím si, že to bude trvat dlouho,“ řekl.
Může se z toho vyvozovat, že „zbrojní boom“ na Ukrajině se pomalu chýlí ke konci, a místo dodávek zbraní dostane prioritu podpora rekonstrukce Ukrajiny. Pokud se očekává dřívější ukončení konfliktu, mohou tudíž akcie zbrojních firem, byť i krátkodobě, poklesnout. Válka v Íránu, i když trvá necelé dva měsíce, opět ukázala roli levných dronů v bojových operacích, což vrhá stín na byznys výrobců, kteří vyrábějí tanky, obrněné transportéry nebo vojenská vozidla.
Je ale třeba vidět, že tyto dílčí posuny nic zásadně nemění na potřebě navyšovat evropský obranný potenciál v konfrontaci s růstem vojenských hrozeb. Evropa musí stále výrazně posilovat své východní křídlo hraničící s Ruskem a Běloruskem, které je fakticky i ukrajinským týlem. A očekávat, že i po případné dohodě o ukončení války v Íránu zmizí blízkovýchodní bezpečnostní výzvy, by bylo naivní.
Evropská unie je navíc možná postavena i před osudovou křižovatku. V souvislosti s odmítnutím Evropanů zapojit NATO do americké operace proti Íránu americký prezident Donald Trump opět zvedl téma odchodu USA z Aliance. Nebyl by to rychlý a jednoduchý proces, nicméně s takovou variantou je už třeba vážně počítat. Podle listu The Wall Street Journal se dokonce začíná na neformální úrovni jednat o projektu „Evropské NATO“.
České firmy drží krok
Role evropských zbrojních firem v posilování a rozvíjení samostatných evropských obranných kapacit tudíž poroste, a to i s velmi výraznou finanční podporou EU. Česko může pozitivně vnímat poskytnutí dlouhodobé výhodné půjčky SAFE ve výši přes 50 miliard korun schválenou Radou EU v dubnu na strategické projekty k podpoře bezpečnosti. Budou se z ní mimo jiné hradit i nákupy tanků Leopard 2A8 a vozidel Tatra T-815.
Nejde ale pouze o „železo“. I české firmy musejí držet krok s dynamickým technologickým vývojem v oblasti obrany. A daří se jim to, o čemž také svědčí, že na 57 projektech podpořených v rámci Evropského obranného fondu 2025 v celkové výši 1,07 miliardy eur se podílí i 14 českých firem.
I holding CSG se stále více orientuje ve svém výrobním portfoliu na oblast systémů protivzdušné obrany a radarových technologií. Patří mezi ně i řešení optimalizovaná pro detekci bezpilotních prostředků (UAS), která reagují na dynamicky se měnící charakter současných ozbrojených konfliktů. Je to dobrá zpráva i pro českou vládu, která považuje posilování protivzdušné obrany státu za jednu z klíčových obranných priorit.
Další dobrou zprávou je, že společnost Excalibur Army, která patří do holdingu CSG, nedávno uzavřela rekordní kontrakty na dodávky systémů protivzdušné obrany ve výši téměř 2,5 miliardy dolarů (přibližně 52 miliard korun) pro zákazníky v jihovýchodní Asii. Jde o průlomovou zakázku, která potvrzuje rostoucí vliv českého obranného průmyslu na globálních trzích, a posunuje CSG mezi klíčové hráče v oblasti špičkových technologií protivzdušné obrany.
Generální tajemník NATO Mark Rutte po jednání s premiérem Andrejem Babišem v Praze minulý čtvrtek proto oprávněně ocenil význam průmyslového potenciálu Česka pro zvyšování obranné výroby v rámci NATO.