Dnešní Evropa dokáže vyrobit jen máloco špičkového. Ztratila schopnost kapitalizovat své inovace

Airbus je také vzorem úspěšné evropské integrace. A nejen evropské. Airbus je skutečně mezinárodní projekt, jehož výroba a montáž jsou rozděleny mezi několik zemí. Ve Francii, především v Toulouse, probíhá hlavní montáž. Německo se podílí na kompletaci A320 a výrobě trupů a interiérů.
Velká Británie dodává křídla, dále navrhuje a testuje systémy křídel, podvozky a palivové systémy. Španělsko se soustřeďuje na ocasní plochy. Belgie, Itálie, Rakousko a Polsko dodávají kompozitní díly a podvozkové komponenty. Motory vyrábějí Británie, Francie a USA. Mimo Evropu má Airbus montážní linky v USA, v Číně a v Kanadě.
Jinými slovy, uplatňuje se mezinárodní dělba práce v tom nejlepším slova smyslu. Ale přesto se na mysl vkrádá otázka. Bývaly doby, kdy Evropa vyráběla všechno, od špendlíku po lokomotivu. A v řadě odvětví bývala nejlepší na světě. Ještě v šedesátých letech byla nejlepší ve spotřební elektronice. Existovalo také několik evropských výrobců počítačů, jejichž produkce byla srovnatelná s tehdejší světovou špičkou, tedy IBM. Co se od té doby pokazilo?
Malá konkurenceschopnost
Dnešní Evropa dokáže vyrobit jen máloco špičkového. Dopravní letadla. Technologie pro výrobu čipů, kde nizozemská ASML stále kraluje. Dále některé léky, specializované součástky a zařízení. A pak ještě módní výrobky, parfémy a luxusní hodinky. Donedávna bychom ještě mohli uvádět automobily, ale bohužel, zde Evropa kvapem ztrácí pozice.
Nelze přitom tvrdit, že Evropa nemá intelektuální kapacity na inovace. Uveďme jen několik vybraných příkladů za uplynulých zhruba 40 let: internetový protokol HTML, audiovizuální formáty MP3 a MP4, komunikační systém Bluetooth, mikroprocesorová architektura ARM, genová editace CRISPR, mRNA vakcíny a lithium-iontová baterie. Některé z těchto inovací používáme denně a významně ovlivňují náš život.
Potíž je v tom, že Evropa má chronický problém tyto vynálezy kapitalizovat. Mezi výzkumem a výrobou zeje propast. Pohlédneme-li na seznam nejhodnotnějších světových firem, první třicítku ovládají USA s několika výjimkami ze Saúdské Arábie (Aramco), Tchaj-wanu, Číny (v tomto pořadí!) a z Jižní Koreje. Na 30. místě je německý SAP, producent specializovaného softwaru pro řízení podnikového účetnictví a zásob z Německa. V tomto případě ale nejde ani tak o inovaci jako spíše o to, že přechod ze SAPu na něco modernějšího by vyžadoval velké úsilí, náklady a riziko.
Teprve na 31. místě je již zmíněná společnost ASML. V první stovce už Evropa má zástupce jen v oblastech luxusního zboží (LVMH, Hermès, L’Oréal), silnoproudé elektrotechniky (Siemens), farmacie (Roche, Novo-Nordisk, Novartis, AstraZeneca), telekomunikací (Deutsche Telekom), potravinářství (Nestlé), chemie (Linde), bankovnictví (HSBC), ropa (Shell) – a to je všechno! Navíc, kdybychom odečetli britské a švýcarské firmy, seznam by se scvrkl na polovinu.
V roce 1900 připadalo na Evropu více než 60 procent celkové burzovní kapitalizace. Nyní je to jen necelých 17 procent. Tolik ke konkurenceschopnosti Evropské unie.
Směřování do Skansenu
Tajemství úspěchu USA (ale také Tchaj-wanu, Číny a Jižní Koreje) spočívá v tom, že tyto ekonomiky jsou schopné mobilizovat obrovské prostředky, pokud se objeví nová technologie. Především USA mají vyspělý systém podpory začínajících podniků, na který navazuje burza, jež obsluhuje kapitálové požadavky firem, které dospějí do stadia velkých korporací. Tento systém nevznikl podle návrhu nějakého úřadu či ministerstva, ale vyvinul se přirozenou cestou.
Asijské země mají rovněž vyspělé kapitálové trhy, i když občas se zde projeví viditelná ruka státu. Ta je mimochodem důvodem, proč čínské akcie nejsou zdaleka tak atraktivní a výnosné jako ty z jiných zemí, ale to je jiný příběh. Zajímavé zjištění je, že Tchaj-wan má asi čtyřnásobnou burzovní kapitalizaci per capita ve srovnání s Německem. To je pro nejprůmyslovější evropskou ekonomiku ostuda.
|
Pokud se pustíme do analýzy podnikatelského prostředí v Evropě, zjistíme, že není problém založit a úspěšně provozovat malou nebo střední firmu. Daňové prostředí pro korporace není v Evropě obecně problém. Větší potíž je zaplatit vysoce kvalifikované zaměstnance: zde vstupuje do hry vysoce progresivní zdanění a povinné odvody. Ani to však ještě není to nejhorší.
Opravdovým břemenem jsou ceny elektrické energie: v Evropě dvakrát až třikrát vyšší než v USA. Dále regulatorní a reportovací zátěž. Zkratky CSRD, ESRS, SFDR nebo CSDDD většině lidí mnoho neřeknou, ale pro firmy znamenají zvýšené náklady, práci navíc, a především riziko. K tomu přidejme známější zkratky, jako je GDPR nebo ETS.
Nelze ani opominout roztříštěný evropský trh. EU má velké ambice ohledně sjednocování politického, daňového a sociálního, přičemž stále neexistuje sjednocený trh služeb (a koneckonců ani trh zboží). O kapitálových trzích ani nemluvě. Ty zůstávají pod rozlišovací schopností bruselských velmožů.
Pokud chcete vidět budoucnost Evropy, jeďte do Stockholmu a navštivte ostrov Djurgården. Nachází se tam velký park. Jméno tohoto parku je Skansen. Tam postupně směřujeme.