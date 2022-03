Evropa je pod přímým útokem Ruska už léta. Kdo má v NATO na starosti pískání poplachu?

Chyby, kterých se dopouštíme nejméně po dvacet let, stále dokola:

1. Neposloucháme ty, kdo se nám nelíbí. Třeba Putina

Dvacet let nám podrobně vysvětluje, co má v hlavě a co hodlá udělat. Je vychován jako důstojník KGB podle Brežněvovy doktríny, které přísahal věrnost a kterou nikdy neopustil. Rozpad Sovětského svazu pokládá za nedopatření dějin a hodlá to všemi prostředky napravit. Pro ty mladší, jde zejména o pro Rusy nejposvátnější formuli o „výsledku druhé světové války“. Tu nám připomněl Brežněv velmi důrazně při podpisu Moskevského protokolu. Stále nechápete? Výsledek světové války je pro Rusy zejména to, že získali zemi. Ta je proto navěky jejich, byla vybojována krví v posvátném božím soudu Velké vlastenecké války. Kam až ta země sahá, to už si doplníte za domácí úkol, milé děti.