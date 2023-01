Krize přišla, katastrofa ne. Evropě pomohly úspory a teplá zima, vyhráno ale není

Nic z toho se podle analýzy Matthewa Daltona pro deník The Wall Street Journal nekoná. Firmy i domácnosti v celé Evropě šetřily energiemi a zima byla až dosud opravdu mírná. Domácnosti a firmy dokážou šetřit daleko více, než se čekalo, a to i po očištění výkyvů v podobě rekordně vysokých teplot. Hlavním faktorem je většinou jen nastavení termostatu. A zapůsobily především prachobyčejné tržní signály. Když je energie dražší, tak se šetří. Tím se samozřejmě neříká, že by edukativní programy a podněty od vlád byly zbytečné.