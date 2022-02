Kdo chce vidět zásadní kroky, musí se vrátit až do 14. prosince 1939. Týdny poté, co Moskva zahájila sovětsko-finskou válku a bombardovala Helsinky (jak řekl ministr zahraničí Molotov, házela „potraviny hladovějícím Finům“), Společnost národů vyloučila Sovětský svaz. Ale to už vše válcovala druhá světová válka a Společnost národů byla karikaturou akceschopného orgánu, tudíž ten krok neměl žádný účinek.