Evropa by se bez USA prý mohla obejít relativně rychle. Chybí hlavně jedna moderní schopnost

Evropa v současnosti zaostává především ve třech segmentech – nástrojích velení a řízení operací (takzvaném C2), útocích na velké vzdálenosti a likvidování nepřátelské protiletadlové obrany. Všechny tyto nedostatky je ale podle analytiků schopna odstranit do pěti let. Delší vývoj až po dobu deseti let se očekává pouze u vesmírných satelitních systémů, které slouží k průzkumu a mapování bojiště. V květnu 2023 měly evropské státy ve vesmíru pouze 49 takových satelitů oproti 246 americkým.

Nedat Kremlu šanci

Schopnosti C2 vyžadují především výkonné počítačové systémy, které jsou schopny se ubránit nepřátelskému kybernetickému útoku.

Údery na dlouhé vzdálenosti se zase provádějí převážně střelami s plochou dráhou letu či hypersonickými raketami. Ty první Evropa má a v podobě britských střel Storm Shadow je dokonce dodává na Ukrajinu. Němci o poslání svých střel Taurus přinejmenším uvažovali, jak odhalil únik informací z německé armády v létě 2023.

V obou případech jsou však v Evropě v relativním nedostatku – Británie jich má okolo 600, Němci ještě méně. Hypersonické rakety dosud Evropa nemá vůbec, a oproti Číně a Rusku jsou tu pozadu dokonce i Američané. Například Rusové na ukrajinském bojišti opakovaně použili své střely Kinžal (dýka), které se vyznačují vysokou rychlostí při dopadu, ale relativně malou přesností.

Konečně ničení nepřátelské protiletadlové obrany se děje primárně skrze protiradarové rakety odpalované ze stíhačů. Jsou známy i případy, kdy ruské radarové systémy zničila ukrajinská družstva speciálních jednotek vycvičená v Británii.

Pět let je velmi slibný odhad vzhledem k tomu, že analytikové nepředpokládají ruský útok na členský stát NATO dříve než za tři až deset let. Do té doby se podle nich Moskva plně nevzpamatuje ze ztrát utrpěných na Ukrajině a netroufne si na velkou konvenční válku proti silnému soupeři.

„Máme lidi i materiál, máme také mnohem větší ekonomiku, takže bychom konvenční válku proti Rusku vyhráli,“ uvedl pro Defense News belgický expert Sven Biscop z bruselského bezpečnostního institutu Egmont. Nejlepším receptem proti Rusku je podle něj vybudovat evropské kapacity tak rychle a v takovém rozsahu, aby se Kreml k útoku vůbec neodhodlal.

Bude koho mobilizovat?

Pokud by se ale experti ve svém odhadu mýlili, a Rusko ve skutečnosti udeřilo dříve, stále není důvod k panice. Evropa by se velmi pravděpodobně dokázala ubránit i bez výše uvedených schopností, které ji dosud poskytovali Američané, jen by to pro ni znamenalo větší ztráty na lidech i materiálu. „Ukrajina zadržela Rusko na svém prahu bez většiny těchto schopností a pro Moskvu to znamenalo zásadní podlomení sil,“ připomněl pro Defense News francouzský expert Léo Péria-Peigné z Francouzského institutu mezinárodních studií (IFRI).

Právě mobilizace dostatečného množství lidí by tak mohla pro Evropu představovat největší problém. Drtivá většina evropských zemí zrušila základní vojenskou službu a disponuje tak jen velmi omezenými zálohami.

To se ukazuje i na Ukrajině, kde se příliš pomalé doplňování frontových sil v posledním roce považuje za jeden z hlavních důvodů ruských taktických úspěchů na bojišti.