Názor

Kandidátský projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové sliboval kde komu kde co. Ostatně, šlo o polickou podporu a Leyenové to vyšlo. Nicméně i tak lze z jejích politických propozic pro novou Evropskou komisi vyvodit, co Leyenová chce: velmi zelenou a zároveň ekonomicky velmi silnou Evropu. Zkrátka, v daných podmínkách zkusí kvadraturu kruhu.