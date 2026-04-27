Evropa se ztrácí v překladu. Spojené státy si myjí ruce

Evropané si prý stěžovali na negativní důsledky dvou válek (Ukrajina a Írán), na vysoké ceny energií, na obavy z geopolitických zájmů Ruska či na hrozby, kterým evropské finanční trhy čelí ze strany USA. „Zdá se, že sdělení Evropy se ztrácí v překladu. Administrativa Donalda Trumpa jí nenaslouchá, její obavy vnímají jako okrajové, protože se USA soustředí na Čínu a své globální cíle,“ uvádí Politico s tím, že USA si mohou dovolit být egocentrické nejen kvůli supervýkonné síle AI-průmyslu, ale i proto, že díky své energetické nezávislosti necítí dopady válek.
Ministr financí USA Scott Bessent zopakoval americkou mantru, že pro finanční stabilitu EU největší riziko představuje nedostatek růstu, a vyčetl Bruselu, že EU není schopna řídit se Draghiho zprávou.
Strategický dokument o budoucnosti evropské konkurenceschopnosti představil v říjnu 2024 bývalý šéf ECB Mario Draghi (78), v níž odhadl potřebnou investici ve výši až 800 miliard eur ročně. Uplynul rok a půl a EU nepřemýšlí o tom, kde vzít takovou sumu, protože je zaneprázdněna sháněním 90 miliard eur pro Ukrajinu, jež nikdy nedostane zpět.
Pro evropské politiky je tento konflikt na prvním místě, jelikož se odehrává nejblíže. Jednání o míru by chtěli až poté, co Ukrajina zvítězí, obnoví územní suverenitu a poražené Rusko zaplatí válečné reparace, které se použijí na rekonstrukci válkou zničené země a na zaplacení úvěrů od západních spojenců. A Spojené státy chce Evropská unie získat jako spojence pro uskutečnění tohoto snu.
Jenže USA už za vlády Joea Bidena podporovaly Ukrajinu finančně i zbraněmi jen do té míry, aby se Kyjev držel nad vodou a aby válka trvala dlouho. Heslo Ameriky bylo: oslabené Rusko sníží sílu Číny. Pro Trumpa zůstala Čína hlavním rivalem, protože chce dokončit projekt Greater North America, dostat pod kontrolu Spojených států všechno od Panamského průplavu přes Kanadu až po Grónsko. Navíc EU nechce pomáhat jeho válce proti Íránu, protože Trump ukrajinský problém pomalu přesouvá na bedra EU, ale za peníze je ochoten dodat zbraně.
Trump chce, aby jeho země udržela globální dominanci co nejdéle, proto se snaží dodávat na trh EU co nejvíce produktů. Daří se mu to v oblasti zbraní, technologií, finančních produktů a hlavně energií, protože hodlá vyměnit ruskou závislost na americkou, třeba i za cenu, že firmy z USA budou za dolary draze prodávat levně pořízenou ruskou ropu a plyn zemím EU. Jižní státy Unie, pro které je euro moc silné, se silně zadlužují (Francie prý míří k bankrotu), klesá v nich průmyslová výroba, úroky státních dluhopisů se pohybují nad třemi procenty, hrozí růst inflace a balík problémů už začíná ohrožovat i Německo.
Proč Bessent tlačí na realizaci Draghiho plánu? Pokud by EU šla pro úvěr ve výši 800 miliard eur dnes, musela by zaklepat na dveře bank na Wall Streetu. Jenže Brusel chce nejdříve vytvořit jednotný kapitálový trh EU, aby část úspor domácností (přibližně 10 tisíc miliard eur) z nízkoúročených bankovních účtů přetekly do výnosnějších investic a aby si evropské start-upy nemusely jít pro peníze do Ameriky. Až potom chce EU začít realizovat Draghiho plán a vzít si potřebný úvěr z tohoto trhu. Kdy to ale bude, nikdo neví.