Evropská budoucnost pod tlakem: Kompas pro konkurenceschopnost a jeho vliv na podnikání

Sled událostí minulých dnů dává tušit, že ne vše zůstane při starém. Ledva se americký prezident Donald Trump ujal vlády, odhlásil Spojené státy od Pařížské dohody a zastavil americký Green Deal. Záhy nato na konferenci Světového ekonomického fóra v Davosu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ujistila tři tisíce státníků a podnikatelů, že: „Pařížská dohoda je i nadále největší nadějí celého lidstva. Evropa proto nemění směr a bude pokračovat ve spolupráci se všemi národy, které chtějí chránit přírodu a zastavit globální oteplování.“

Sotva o týden později Leyenová v Bruselu představila Kompas pro konkurenceschopnost EU. Tentýž den v Berlíně, Mnichově, Stuttgartu a dalších německých městech demonstrovali zástupci 140 německých podnikatelských svazů a organizací, zastupujících na 20 milionů německých občanů, proti hospodářské politice německé vlády. Skutečně, kapitalisté demonstrovali v ulicích měst za právo svobodně podnikat.

Kdo znáte román Atlasova vzpoura od Ayn Randové, nabydete dojmu, že tato dystopie už přestává být fikcí. V knize jde o to, že tvůrčí mozky, vůdčí byznysmeni, vědci, vynálezci, umělci a další samostatné osobnosti, které udržují svět v chodu, začnou stávkovat. Ti, kdo tvoří a vymýšlejí, se vzepřou těm, kdo přemýšlejí, jak se přiživit díky regulativním vyhláškám, zákonům a dotacím. V knize se, pravda, nemanifestuje, tam ti lidé mizí. Ne fyzicky, ale z regulovaného světa. Ale je to jen román z roku 1957.

Leyenové Kompas je žhavá současnost a vnadná budoucnost. Reaguje na zprávu bývalého šéfa Evropské centrální banky Maria Draghiho z podzimu loňského roku, v níž předestřel analýzu hospodářského úpadku EU. Mýlil jsem se, když jsem tehdy předpovídal, že upadne v zapomnění. Leyenová se na něj ve svém Kompasu odvolává. Jenže většina příčin, které podle Draghiho k úpadku vedly, se má v další unijní pětiletce prohloubit. Stručně: více centralizace, více dotací, více zadlužení. A také méně byrokracie. Tedy ne méně, ale jednodušší, což v bruselské mluvě činí značný rozdíl.

Ve zprávě o Kompasu Leyenová říká: „Připravovaný souhrnný návrh zjednoduší podávání zpráv o udržitelnosti, náležitou péči a taxonomii. Kromě toho Komise usnadní podnikání tisícům malých společností se střední tržní kapitalizací. Kompas stanoví cíl snížit administrativní zátěž podniků o alespoň 25 % a pro malé a střední podniky o alespoň 35 %.“ To prý postaví Evropu na nohy a zajistí blahobyt jejích občanů.

Evropský tlak na ekologii a sociální soudržnost se bude exportovat dále do světa. EU uzavřela 76 obchodních dohod se státy z různých kontinentů. Neboli, je otázkou, jak tyto státy budou souznít s vykazováním ESG (tedy faktorů environmentálního, sociálního a správního řízení), odlesňováním a dalšími předpisy EU, které se mají redukovat o 25 až 35 %, když dosud nevykazovaly nic z toho.

Předsedkyně nezmínila Katar, který koncem loňského roku pohrozil zastavením dodávek plynu do EU, pokud ta bude trvat na pokutování společností dodávajících zboží do Unie, které poruší její pravidla o emisích oxidu uhličitého a ochraně přírody, lidských a pracovních práv. Katar, pravda, zajišťuje jen 5 % dodávek LNG do EU, ale představme si, že se podobně zachová 76 zemí, se kterými EU uzavřela obchodní a investiční dohody.

Kompas reflektuje potřebné směry rozvoje a investic – a také, jak se zaplatí. Z úvěrů (unijních) a dotací. Na každý navržený program se najde předpis a zdroj. Na podporu inovativních start-upů bude „European Innovation Act“. Na výzkum a vývoj ekologických inovací bude „European Research Area Act“. Na rozvoj umělé inteligence „EU Cloud and AI Development Act“. Na rozvoj biotechnologií „European Biotech Act“. Výkonnými „acty, strategiemi a dealy“ se Kompas jen hemží.

Takže ano, podnikejte více, svobodně a inovačně, ale pod dotacemi a kontrolou Bruselu. Špatná nařízení nahradíme lepšími, chybné dotace chytřejšími. Poradenské dotační firmy poradí svým klientům, jak správně přejmenovat své žádosti. Kromě těch do čisté energie. Ty jsou nedotknutelné a budou nadále snižovat cenu energie stejnou metodou, která vyhání průmysl z EU už deset let.

Závan z Husákových časů

To už nepřipomíná román z poloviny minulého století, ale zákon o zdokonalení řízení národního hospodářství ČSSR z roku 1987. Tam se píše: „Jedním z nejdůležitějších předpokladů efektivního rozvoje národního hospodářství, a tím i lepšího uspokojování potřeb pracujících je využití bohatých zkušeností, tvůrčí aktivity, schopností a talentu lidí. Plnější využívání schopností a iniciativy lidí vyžaduje především organizovat jejich aktivní účast na tvorbě, realizaci a kontrole plnění plánů hospodářského a sociálního rozvoje, které jsou hlavním nástrojem uskutečňování hospodářské a sociální politiky KSČ.“ V principu chybný systém se bude vylepšovat, dokud se nezhroutí.

Můžeme si za to drbat jen vlastní hlavy. To nevymyslela nějaká bruselská byrokracie, ale naše bruselská byrokracie. V Evropském parlamentu zasedá 720 volených zástupců, Evropanů. Poslanců i z kdysi nejsilnějších, nyní nejpostiženějších členských států Francie a Německa, kteří nominovali Ursulu von der Leyenovou podruhé za předsedkyni Evropské komise a pak ji zvolili. I naši vládní poslanci pro ni hlasovali – všichni kromě Alexandra Vondry.