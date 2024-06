Názor

Období nepříjemné inflace devastující mzdy i úspory a problémy plynoucí z koronavirové pandemie jsou u konce. Aspoň to tak vypadá z nedávného rozhodnutí Evropské centrální banky (ECB) o snížení úrokových sazeb, což by mělo pomoci evropské i české ekonomice. Dokonce by to v současné situaci mělo posílit i korunu. Jenže, stane se to?