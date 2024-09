Úskalí pozitivních vibrací. O odmítnutí zatraceně dobré nabídky

Připomněl to ve svém každotýdenním newsletteru komentátor David Klimeš: první nabídkou Ursuly von der Leyenové ve finální fázi vzniku nové Evropské komise byla oblast vědy, výzkumu a inovací. Fiala i Síkela nad ní okamžitě ohrnuli nos.

Přitom s vysokou pravděpodobností by přijetí této nabídky bylo lepší investicí do budoucnosti než snaha posadit se u stolu „velkých“ kluků a hrát si na to, že rozhoduju o financích či obchodu, aniž jsem členem euroklubu. To trvání na silném ekonomickém portfoliu mi občas připadlo jako snaha o naplnění momentálních ambic Jozefa Síkely než o realistický odhad situace a dlouhodobé zájmy Česka.

Přitom zdůrazňování klíčové role vědy, výzkumu a inovací pro budoucnost Česka i jeho postavení v rámci mezinárodního společenství jsou trvalou mantrou všech českých vlád. Bohužel však jen mantrou, dle definice „seskupení slov, které ve své celistvosti tvoří zvuk s pozitivní vibrací“.

Nemůžu si pomoct, ale někdy to vypadá, že české politice úplně stačí pozitivně vibrovat k falešnému pocitu, že už je splněno. (Když se k tomu pak přidají vibrace negativní, vyvolané odvoláním Ivana Bartoše z vlády, dostane člověk strach, aby nezačal sám vibrovat…)

Právě přezírané portfolio vědy a výzkumu však mohlo být dobrou příležitostí proměnit vibrace v realitu a stát se důležitým hráčem tam, kde se hraje o konkurenceschopnost Evropy s mnohem inovativnější Amerikou a Čínou.

Kdy nám konečně dojde, že žijeme v časech, v nichž rozvoj umělé inteligence může ze dne na den proměnit rovnováhu sil ve všech oborech lidské aktivity? Že leží-li nám na srdci další vývoj Green Dealu, právě věda, výzkum i inovace budou hrát rozhodující roli? Že je nejen krátkozraké, ale i slaboduché domnívat se, že když už po třetí za sebou má toto portfolio svěřeno Bulharsko, je to známka „malého výtlaku“ Bulharska i portfolia?

Ve svém programovém prohlášení vláda říká, že „Česká republika musí mít ambici zařadit se mezi evropskou špičku v oblasti excelence, vědy, výzkumu a inovací, a to v celém spektru oborů. Prostřednictvím vědy a výzkumu posílíme kritické myšlení a schopnost chápat svět v širších souvislostech a přispějeme ke společnému vnímání reality kolem nás.“

Zlatá slova, cítíte ty pozitivní vibrace? Kdyby však vláda vnímala realitu kolem sebe, možná by jí došlo, že ta první nabídka byla zatraceně zajímavá a našemu zařazení se mezi evropskou špičku by pomohla víc než co jiného.

Vláda má však teď víc starostí s oněmi vibracemi opačnými. Ještě že jí zbývají body vládního programu, které by zvládnout mohla, třeba volbu národního ptáka. Nechci sýčkovat, ale obávám se, že i ten pták jí nakonec uletí.