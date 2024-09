Komise hry ošidné. Na Síkelu, který chce být silným hráčem, zbylo mezinárodní partnerství

I když v tomto případě nešlo o bohy, kteří rozhodovali, ale o šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, která si vybírá svůj tým. Česká vláda se modlila za to, aby jí vybraný kandidát na komisaře, ministr průmyslu Jozef Síkela, získal silné ekonomické portfolio, pod čímž si představovala například oblast energetiky, zbrojního průmyslu či mezinárodní obchod.

Von der Leyenová ale přišla ve Štrasburku s tím, že Síkela bude mít na starosti mezinárodní partnerství, tedy fakticky rozvojovou pomoc a také trochu zajišťování dodávek některých strategických surovin do Evropy. Což je sice silné ekonomické portfolio, ale nic, co by Česko enormně zajímalo.