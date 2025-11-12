Migrační počty pro sedmou třídu. Ministr Rakušan měl s českou výjimkou pravdu, ale…

Otevírá totiž cestu k tzv. Rakušanově výjimce v migračním paktu EU (úředně Pakt o migraci a azylu). K tomu, aby se Česko vyvázalo z přerozdělování migrantů (rozuměj jejich přijímání, i když se u nás nevylodí) i z poplatků za to, kdyby migranty přijímat odmítlo. Takže hotovo? Zdaleka ne.
Výjimka nebude až tak výjimečná
Pamatujete se na loňské jaro a léto? Na dohadování o migračním paktu, schvalování, strašení kvótami a chlácholení výjimkami? Kdo by si tehdy myslel, že povinná unijní solidarita se má týkat střežení vnější hranice Unie (schengenské), ochrany před organizovaným přílivem ilegálů a boje proti pašerákům lidí, hluboce by se mýlil. To nebyla a stále ještě není priorita. Prioritou je přerozdělování těch migrantů, kteří se již na území EU dostali.
To se bude – od léta 2026, až pakt začne platit – provádět buď přijímáním migrantů státy, jež nejsou na pobřeží a nečelí první vlně, ale s postiženými zeměmi se mají solidarizovat. Nebo tím, že se z povinné solidarity vykoupí (částkou za každého odmítnutého migranta). Anebo tím, že dostanou výjimku. Očekávání výjimky pro Česko a jiné země z východu EU se opíralo o fakt, že v tom areálu se už nacházejí statisíce, ba miliony (u nás teď asi 400 tisíc) utečenců z Ukrajiny se statusem dočasné ochrany.
Když loni ministr Rakušan s výjimkou vyrukoval, narazil na silnou kritiku a opozici. Čelil argumentům, že tato výjimka není vůbec automatická a že on sám lže. Když teď Evropská komise uznala, že Česko hostí tolik utečenců z Ukrajiny, že ho to řadí do kategorie „výrazná migrační situace“ a může požádat o vynětí z mechanismu migrační solidarity, zdálo by se, že je rozhodnuto. Ve smyslu, že Vít Rakušan měl pravdu a Brusel to teď doložil.
Jenže pozor. Ve skutečnosti to není rozhodující a poslední bitva o výjimku. Jak se dovídáme z Evropské komise, výjimka bude zřejmě platit. Ale připomeňme, že není tak výjimečná, jak by se mohlo zdát. Což může narušit lecjaký předpoklad.
Bez povinné solidarity by se systém zhroutil
Zatím to klape. EK rozhodla v náš prospěch, Ministerstvo vnitra ČR hned napsalo do Bruselu dopis s žádostí o úplné osvobození od solidárních příspěvků. Logicky. Jenže i tady je jisté „ale“.
Definitivní rozhodnutí bude – každý rok znovu – na Radě EU, tedy na členských státech Unie a jejich hlasech. A hlavně velké státy EU se budou snažit výjimky spíše ostříhávat. Jak to už loni napsal ve své analýze právník Robert Kotzian: „Rada EU nemůže přiznat úlevu z povinné solidarity většímu počtu zemí EU, protože systém povinné solidarity by se zhroutil.“
Teď, po připomínce Kotzianova argumentu, se podívejme do zprávy ČTK. Myšleno do úterní zprávy, která shrnuje rozhodnutí Evropské komise a uvádí státy, jež mohou usilovat o úlevy.
Za prvé jsou to státy vystavené migračnímu tlaku, jež budou mít přístup k Fondu solidarity: Řecko, Kypr, Itálie, Španělsko.
Za druhé státy ve významné migrační situaci, jež mohou žádat Radu EU o úplné či částečné odečtení jejich příspěvků: Česko, Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Rakousko, Polsko.
Za třetí státy, jimž hrozí migrační tlak, budou mít přednostní přístup k potřebným nástrojům EU: Belgie, Bulharsko, Německo, Estonsko, Irsko, Francie, Chorvatsko, Litvy, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Finsko.
Ne tak, jak se loni čekalo
Co z toho plyne? Z celkem 27 členů EU je 18 států tak či onak postiženo migrací, tak či onak v situaci, že by uvítaly nějakou úlevu či výjimku. Naproti tomu najdeme jen devět členů EU, kteří jsou v tomto směru z obliga: Švédsko, Dánsko, Portugalsko, Lucembursko, Malta, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko.
Podívejme se na to pomocí matematiky pro sedmou třídu. Je to samozřejmě jen spekulace, ale zkusme předpokládat, že všech 18 zmíněných států požádá o výjimku z migrační solidarity a všechny uspějí. Bylo by pak reálné, aby zbylých devět států zvládlo napájet Fond solidarity a celý migrační pakt?
Milí žáci, zapněte si počítače, najděte si přehled států EU podle počtu obyvatel i ekonomické výkonnosti (HDP) a počítejte. Vyjde vám, že oněch devět států, kterých se migrace skoro netýká a nemusí chtít úlevy z migračního paktu, reprezentuje 15 procent obyvatel EU a 13 procent její ekonomické výkonnosti. A zauvažujte. Je reálnější, že by to takhle mohlo skutečně fungovat? Nebo je reálnější to, že na Radě EU, kde se rozhoduje definitivně, se vytvoří hlasovací většina odporu vůči výjimkám?
Shrňme to. Nelze tvrdit, že přesně takhle to bude. Ve hře je řada faktorů typu „může požádat“ či „může uznat“ (a EK naši výjimku de facto uznala). Nelze tvrdit, že ministr vnitra Rakušan loni úplně lhal. Ale nelze ani říkat, že je vyhráno. Ano, výjimka bude, jenže méně výjimečná, než se loni čekalo.