Vyměníme krávy za auta? Evropské pokrytectví na entou

To se potvrdilo minulý týden, kdy von der Leyenová briskně využila pádu francouzské vlády a nasedla na letadlo směr Montevideo, aby stvrdila dohodu se společenstvím Mercosur. Smlouvu, jíž se přezdívá „krávy za auta“, Francie dlouho kritizuje hlavně kvůli rozdílnosti standardů zemědělské produkce a absenci záruk, jež by se týkaly kontrolního systému v zemích Jižní Ameriky nebo by zemědělcům garantovaly ochranu v případě závažného narušení trhu.

Francouzský prezident proto označil konání von der Leyenové za dvojnásobnou zradu. Macron totiž za šéfkou Komise stál, když se rozhodovalo, zda dostane druhou šanci po červnových eurovolbách, kdy byla její pozice nejslabší. A po definitivním schválení europarlamentem von der Leyenová naopak využila oslabení Macrona, jenž po pádu Barnierovy vlády bude muset hasit další vnitropolitický požár.

Naopak Macronovo srdce s historickou slabostí pro starší dámy pro von der Leyenovou rozhodně nehoří, což se ukázalo také na slavnostním znovuotevření katedrály Notre-Dame, kam von der Leyenová nebyla pozvána, nebo ze strachu z hněvu Francouzů raději nedorazila.

Francie teď shání spojence v Radě pro zablokování dohody, k čemuž jsou potřeba čtyři země představující 35 % obyvatel Unie. Zatím se může spolehnout na Polsko, Rakousko a Irsko. K zablokování dohody je třeba ještě jedna větší země, což by mohla být Itálie. Ta ale vyčkává a možná s Německem bláhově doufá, že dohoda pomůže Evropě lépe prodat předražená elektroauta.

Proč smlouvu kritizují zemědělci? Jde zejména o obrovský rozdíl ve výrobních standardech a regulacích, které uměle zdražují evropskou produkci, ale také o pokrytectví unijních legislativců, kteří na jedné straně zakazují zemědělcům orat a chovat dobytek kvůli produkci skleníkových plynů, ale na straně druhé kývnou na dovoz hovězího z 12 tisíc kilometrů vzdálené Argentiny. Kde je ona slavná uhlíková stopa? Není to celé jen hra na voliče a na košili bližší než kabát? Nejen ryba, ale i Komise smrdí od hlavy.

Autor je prezident Agrární komory ČR