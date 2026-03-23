Proč záleží na silnějším vztahu EU a Austrálie

Právě proto jsem dnes v Austrálii. Zeměpisně stojí Evropská unie a Austrálie na opačných koncích světa – a dnešní výzvy mohou vnímání této vzdálenosti ještě umocnit. Historie nám však vypráví jiný příběh. Během přelomových krizí minulého století jsme opakovaně stáli při sobě. Nejsme si vzdálenými cizinci – sdílíme „mateship“, jak by Australané řekli, skutečné loajální a rovné přátelství. A nyní, v okamžiku obnovené nestability, musíme tyto vazby ještě posílit.
Austrálie leží v srdci Indo-Pacifiku, regionu, který se rychle stává těžištěm světové ekonomiky. Je domovem přibližně 60 % světové populace a některých z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Více než 40 % dovozu do EU pochází z Indo-Pacifiku a naše prosperita stojí na námořních trasách, které ho protínají. Posílení vazeb s tímto regionem je tak pro Evropu strategickou nutností.
Užší spolupráce mezi EU a Austrálií zvýší bezpečnost obou společenství. Již dlouho společně bráníme svobodu, od pláží v Normandii až po dnešní roli Austrálie coby největšího podporovatele Ukrajiny mezi zeměmi, které nejsou členem NATO. Současné události na Blízkém východě znovu ukazují, že se nestabilita v jednom regionu přelévá daleko za jeho hranice. Stabilitu v Indo-Pacifiku proto nelze oddělit od bezpečnosti a prosperity Evropy.
Z tohoto důvodu spouštíme partnerství EU a Austrálie v oblasti bezpečnosti a obrany. To rozšíří společná cvičení, prohloubí spolupráci v oblasti kybernetických a hybridních hrozeb a posílí vazbu mezi oběma obrannými průmysly. Evropské firmy jsou již v Austrálii významně přítomné: Thales tam zaměstnává na 3 800 lidí a Rheinmetall je největším dodavatelem vojenských vozidel australským obranným silám. Partnerstvím se tato spolupráce dále posílí, vytvoří úspory z rozsahu a sníží náklady na obou stranách.
Sdílená prosperita je největší zárukou sdílené bezpečnosti. To je fundamentální zásada Evropské unie, která rovněž definuje náš vztah s Austrálií. S ekonomikou v hodnotě 1,7 bilionu EUR je Austrálie již třetím největším obchodním partnerem EU a druhým největším cílem našich investorů. Svázáni jsme přitom nejen obchodem, ale i společnými demokratickými hodnotami a normami, od pracovních práv až po bezpečnost na internetu.
Naše hospodářské vztahy však nedrží krok s našimi ambicemi. Je načase je modernizovat. Cílem EU a Austrálie je proto podepsat přelomovou dohodu o volném obchodu. Ta z většiny obchodu mezi EU a Austrálií odstraní cla a do roku 2030 by mohla zvýšit evropské HDP o 4 miliardy EUR. Povede k liberalizaci investičních toků v obou směrech. Evropští investoři dnes v Austrálii čelí vyšším limitům prověřování než jejich asijští konkurenti. Australské penzijní fondy, které spravují aktiva v hodnotě téměř 3 bilionů EUR, zase hledají stabilní destinace v zahraničí. Evropa je destinací přirozenou. Uvolnění těchto kanálů jednoznačně prospěje oběma stranám.
Kromě toho, že naše ekonomiky fungují ve vzájemném souladu, vzájemně se také doplňují. Jak řekl premiér Albanese, Austrálie je zdrojem takřka kompletní periodické tabulky kritických nerostů. Je největším světovým dodavatelem lithia a vlastní materiály nezbytné pro pohon čistých technologií budoucnosti – od baterií a elektromotorů např. pro český automobilový průmysl až po větrné turbíny v Baltském moři. Tato dohoda pomáhá zajistit přístup k těmto základním surovinám. A protože odstraňuje cla uvalená nejen na surové komodity, ale i na zpracované výrobky, podporuje společné investice do místního zpracování a výroby s vyšší hodnotou.
V době, kdy jsou kritické zdroje stále více zneužívány jako zbraň, se mohou Evropa a Austrálie stát příkladem něčeho jiného. Společně můžeme budovat dodavatelské řetězce, které jsou bezpečné i odpovědné, podporují místní komunity a zároveň dodržují přísné environmentální standardy.
Tyto dohody jsou součástí širšího úsilí Evropy o strategickou nezávislost. Ve světě poznamenaném konflikty a ekonomickým nátlakem znamená suverenita snížení závislostí. To zajistí, aby žádná země nemohla zneužívat přístup k energiím, polovodičům nebo minerálům vzácných zemin jako zbraň a brát si naše ekonomiky jako rukojmí. Takovou nezávislost ovšem nelze budovat v izolaci. Jsou k ní zapotřebí silná a diverzifikovaná partnerství s důvěryhodnými spojenci.
A to je ambice, kterou Evropa sdílí s Austrálií a mnoha dalšími zeměmi. Obchodní toky se nezmenšují, ale přesměrovávají. Všechny země od Indie po Mexiko a od Brazílie po Austrálii usilují o totéž: bezpečnost, prosperitu a svobodu zvolit si vlastní cestu.
V tomto vyvíjejícím se prostředí Evropská unie vyniká jako stabilní a spolehlivý partner. Své vztahy rozvíjíme po celém světě. Jen v prvních třech měsících tohoto roku jsme dospěli k uzavření historických dohod s Mercosurem, Indií a nyní i Austrálií, a završili tím sérii tří významných obchodních milníků. Společně tak budujeme síť, která se zavazuje k otevřenému a spravedlivému obchodu.
V konečném důsledku však budujeme důvěru. Důvěru v to, že otevřenost a bezpečnost mohou jít ruku v ruce. Že partnerstvím lze suverenitu posilovat, ne oslabovat. A ukazujeme, že v nejistém světě jsou přátelé nejsilnější, drží-li při sobě.
Autorka je předsedkyně Evropské komise.