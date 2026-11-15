Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Trapnost a krátkozrakost. EU nám dává miliardu týdně, za to jí ukazujeme prostředník

Josef Veselka
Komentář   9:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Premiér Andrej Babiš přijal předsedu vlády Slovenské republiky Roberta Fica....

Premiér Andrej Babiš přijal předsedu vlády Slovenské republiky Roberta Fica. (27. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Společné jednání členů české a slovenské vlády. Na snímku předsedové české a...
Společné jednání členů české a slovenské vlády. Na snímku předsedové české a...
Slavnostní odhalení sochy česko-slovenského přátelství v zahradě Úřadu vlády...
Slavnostní odhalení sochy česko-slovenského přátelství v zahradě Úřadu vlády...
28 fotografií
Když člověk v dětství nebo mládí dělá některý z kolektivních sportů, může to mít pro jeho život více pozitivních dopadů. Kromě těch čistě zdravotních je tím nejdůležitějším zjištění, že tým je mnohem víc než jednotlivec.

Připouštím, že ta věta zní jako z nějaké příručky pro začínající manažery, anebo ze sociální sítě, kde se nadšení frekventanti teambuildingového pobytu snaží budit zdání, že skutečně pochopili, o co v jejich firmě vlastně jde. Jenže ono to zdaleka není jen o sportování nebo šplhání po kariérním žebříčku. Jde o mnohem víc.

Hráli jste v dětství nějaký kolektivní sport?

celkem hlasů: 116

O příkladech nefungující „kolektivní Evropy“, tedy Evropské unie, byly popsány stohy papíru. Tisíce úředníků našly ve společných strukturách výbornou obživu, vytvořily byrokratického otesánka a ten funguje tak, že když se komukoliv zachce, vymyslí desítky příkladů parciálních neefektivit. Ačkoliv má EU spoustu zastánců, přesto je (aspoň u nás) vnímána jako synonymum nepříliš funkčního celku.

To je však pouze jedna strana mince. Ta druhá ukazuje, že nic lepšího jsme zatím nevymysleli, a proto by samotný princip měl zůstat, nicméně fungování by se mělo zásadně zlepšit. Ne, netvrdím, že to jde, ale pokoušet bychom se o to měli. Pokud bychom totiž selhali, čekala by nás nejspíš budoucnost s rozkmotřenou a rozdrobenou Evropou, která by se coby oběť ostatním velmocím přímo nabízela.

Rozbíjení už tak pošramocené důvěry

Do této EU jsme se přihlásili a za více než 22 let členství jsme od ní obdrželi přibližně 1400 miliard korun čistého příjmu. Jen pro zajímavost ho lze přepočítat na více než 60 miliard ročně, což je asi pět miliard měsíčně a více než jedna miliarda týdně. A pro jistotu to ještě jednou zopakuji: čistý příjem jsme po dobu více než dvou dekád měli přes miliardu týdně, což je v aktuálním kontextu opravdu zajímavé.

Vyhrožuje, vydírá. Babiše a Fica nahněval Merzův požadavek ohledně Ukrajiny

To se však týká takzvaně dobrých časů. Ty, aspoň z momentálního pohledu, pominuly. Bezpečnostní rizika narostla, v Evropě čelíme sabotážím a dalším hybridním útokům organizovaným Ruskem, tedy mocností, která pátým rokem vede na východě Evropy dobyvačnou válku.

Ano, to přece všichni víme, tak proč to opakovat?

Protože předsedové vlád Česka a Slovenska se sešli a společně odmítli požadavek, abychom poskytli další peníze na pomoc Ukrajině. A pokud si prý německý nebo jakýkoliv jiný vrcholný politik přeje podmínit jednání o evropském rozpočtu další pomocí Ukrajině, můžeme schválení evropského rozpočtu zablokovat stejně jako on.

Jak to hodnotím?

Z určitého pohledu snad jako obchodnickou vychytralost, ale ve skutečnosti politickou trapnost a krátkozrakost. Země se zraňující zkušeností Mnichovské dohody tím v přímém přenosu rozbíjejí už tak pošramocenou evropskou důvěru a sebevědomí. Jako kdyby do toho (oprávněně) kritizovaného Bruselu nebo do Berlína ukazovaly vztyčený prostředník a ještě se pod vousy usmívaly, jak chytře to vymyslely. Peníze si vezmeme a nic jim nedáme.

A co na to Evropa?

Nakonec pravděpodobně dojde k nějakému kompromisu a politické dohodě. Cosi se smění, následovat budou oboustranné úsměvy, potřásání rukou a vzájemná nedůvěra dosáhne další úrovně. Až jednou budou něco potřebovat Východoevropané, mohou ze strany západních zemí počítat se stejným přístupem.

Referendum o vstupu do EU bylo zfalšované, tvrdí Fico. Šokoval i Klause

Momentálně se však Evropa není schopna dohodnout ani na tom, kdo ji vlastně má reprezentovat při jednáních o ukončení války. Jednotlivé země se neshodují, zda by to měly být vrcholné představitelky EU nebo zástupci konkrétních evropských mocností. Odkrývá se tím reálný pohled na evropskou soudržnost a také na skutečnou politickou autoritu Ursuly von der Leyenové nebo Kaji Kallasové.

Sami si říkáme o marginalizaci

Až ale sedne prach a válka na východě Evropy skončí, zbyde tady pachuť rozdělené a dohody neschopné Evropy. A ještě něčeho. Problematických Východoevropanů, kteří do tohoto exkluzivního klubu raději neměli být přijímáni. Bude to další dobrý důvod, proč třeba vytvořit dvourychlostní Unii, v níž my, Češi, zůstaneme na jejím okraji a rozhořčeně se budeme ptát, proč nás evropské mocnosti podrazily.

Odpovědí by mohlo být, že jsme si nic jiného nezasloužili.

Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Komentář

Trapnost a krátkozrakost. EU nám dává miliardu týdně, za to jí ukazujeme prostředník

Premiér Andrej Babiš přijal předsedu vlády Slovenské republiky Roberta Fica....

Armáda vybavuje vojáky do mrazů. Bundy i kalhoty mají vydržet až minus 32 stupňů

Strakoničtí aktivní záložáci cvičí nejen v tamních kasárnách, ale například i v...

Nová nemocnice v Praze může stát až 30 miliard. Část provozů bude pod zemí

Sněmovna projednává vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na...

Věznice přivítají návštěvníky z řad veřejnosti, o prohlídky byl enormní zájem

Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory.

Muskův Starship se vrátil z oběžné dráhy. SpaceX testuje cestu k Měsíci i Marsu

Vesmírná loď Starship se po 22 hodinách letu na oběžné dráze, poprvé úspěšně...

Jedenáct dvojchyb a Nosková na Turnaji mistryň končí. Siniaková je ve finále

Linda Nosková v semifinále Turnaje mistryň v Indian Wells

Úhel pohledu

Od Topolánka přes Fialu až k beztvarému pelmelu. Proč ODS míří ke dnu a výměna Kupky to nespasí

Martin Kupka a Eva Decroix na tiskové konferenci ODS ve Sněmovně. (13. října...

Protesty ve Francii slábnou, dnes demonstrovalo maximálně dvě stě tisíc lidí

Maskovaný demonstrant drží červenou světlici během demonstrace v Paříži. (5....

Cvičení v Polsku se neúčastní většina koalice ochotných, hájí se resort obrany

Jednání vlády o státním rozpočtu. Na snímku Jaromír Zůna. (21 září 2026)

Kolaps v USA: technické potíže zastavily celou leteckou dopravu, ovlivnily i Evropu

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) po více než čtyřech hodinách zrušil...

Yummy není jen rozvoz potravin, ale i chytrý plánovač receptů. Co na službu říkáme?
Yummy není jen rozvoz potravin, ale i chytrý plánovač receptů. Co na službu říkáme?

Jistě znáte ten každodenní kolotoč – vymyslet, co uvařit, aby to chutnalo dětem i partnerovi, sepsat nákupní seznam, strávit hodinu v přeplněném...

Komentář

Neurčujme plátce svévolně. Když už chceme mimořádnou sektorovou daň, zaveďme ji civilizovaně

ilustrační snímek

Šmucler skončil jako šéf stomatologické komory, neuspěl s vizí o jejím fungování

Zubař Roman Šmucler. (6.3. 2024)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.