Trapnost a krátkozrakost. EU nám dává miliardu týdně, za to jí ukazujeme prostředník

Připouštím, že ta věta zní jako z nějaké příručky pro začínající manažery, anebo ze sociální sítě, kde se nadšení frekventanti teambuildingového pobytu snaží budit zdání, že skutečně pochopili, o co v jejich firmě vlastně jde. Jenže ono to zdaleka není jen o sportování nebo šplhání po kariérním žebříčku. Jde o mnohem víc.
O příkladech nefungující „kolektivní Evropy“, tedy Evropské unie, byly popsány stohy papíru. Tisíce úředníků našly ve společných strukturách výbornou obživu, vytvořily byrokratického otesánka a ten funguje tak, že když se komukoliv zachce, vymyslí desítky příkladů parciálních neefektivit. Ačkoliv má EU spoustu zastánců, přesto je (aspoň u nás) vnímána jako synonymum nepříliš funkčního celku.
To je však pouze jedna strana mince. Ta druhá ukazuje, že nic lepšího jsme zatím nevymysleli, a proto by samotný princip měl zůstat, nicméně fungování by se mělo zásadně zlepšit. Ne, netvrdím, že to jde, ale pokoušet bychom se o to měli. Pokud bychom totiž selhali, čekala by nás nejspíš budoucnost s rozkmotřenou a rozdrobenou Evropou, která by se coby oběť ostatním velmocím přímo nabízela.
Rozbíjení už tak pošramocené důvěry
Do této EU jsme se přihlásili a za více než 22 let členství jsme od ní obdrželi přibližně 1400 miliard korun čistého příjmu. Jen pro zajímavost ho lze přepočítat na více než 60 miliard ročně, což je asi pět miliard měsíčně a více než jedna miliarda týdně. A pro jistotu to ještě jednou zopakuji: čistý příjem jsme po dobu více než dvou dekád měli přes miliardu týdně, což je v aktuálním kontextu opravdu zajímavé.
|
Vyhrožuje, vydírá. Babiše a Fica nahněval Merzův požadavek ohledně Ukrajiny
To se však týká takzvaně dobrých časů. Ty, aspoň z momentálního pohledu, pominuly. Bezpečnostní rizika narostla, v Evropě čelíme sabotážím a dalším hybridním útokům organizovaným Ruskem, tedy mocností, která pátým rokem vede na východě Evropy dobyvačnou válku.
Ano, to přece všichni víme, tak proč to opakovat?
Protože předsedové vlád Česka a Slovenska se sešli a společně odmítli požadavek, abychom poskytli další peníze na pomoc Ukrajině. A pokud si prý německý nebo jakýkoliv jiný vrcholný politik přeje podmínit jednání o evropském rozpočtu další pomocí Ukrajině, můžeme schválení evropského rozpočtu zablokovat stejně jako on.
Jak to hodnotím?
Z určitého pohledu snad jako obchodnickou vychytralost, ale ve skutečnosti politickou trapnost a krátkozrakost. Země se zraňující zkušeností Mnichovské dohody tím v přímém přenosu rozbíjejí už tak pošramocenou evropskou důvěru a sebevědomí. Jako kdyby do toho (oprávněně) kritizovaného Bruselu nebo do Berlína ukazovaly vztyčený prostředník a ještě se pod vousy usmívaly, jak chytře to vymyslely. Peníze si vezmeme a nic jim nedáme.
A co na to Evropa?
Nakonec pravděpodobně dojde k nějakému kompromisu a politické dohodě. Cosi se smění, následovat budou oboustranné úsměvy, potřásání rukou a vzájemná nedůvěra dosáhne další úrovně. Až jednou budou něco potřebovat Východoevropané, mohou ze strany západních zemí počítat se stejným přístupem.
|
Referendum o vstupu do EU bylo zfalšované, tvrdí Fico. Šokoval i Klause
Momentálně se však Evropa není schopna dohodnout ani na tom, kdo ji vlastně má reprezentovat při jednáních o ukončení války. Jednotlivé země se neshodují, zda by to měly být vrcholné představitelky EU nebo zástupci konkrétních evropských mocností. Odkrývá se tím reálný pohled na evropskou soudržnost a také na skutečnou politickou autoritu Ursuly von der Leyenové nebo Kaji Kallasové.
Sami si říkáme o marginalizaci
Až ale sedne prach a válka na východě Evropy skončí, zbyde tady pachuť rozdělené a dohody neschopné Evropy. A ještě něčeho. Problematických Východoevropanů, kteří do tohoto exkluzivního klubu raději neměli být přijímáni. Bude to další dobrý důvod, proč třeba vytvořit dvourychlostní Unii, v níž my, Češi, zůstaneme na jejím okraji a rozhořčeně se budeme ptát, proč nás evropské mocnosti podrazily.
Odpovědí by mohlo být, že jsme si nic jiného nezasloužili.