Levné balíčky z čínských tržišť jsou pro Evropu drahá slabost

Když v testech selhává většina výrobků, nejde o selhání jednoho výrobce a dokonce ani trhu, nýbrž dohledu. Politický význam téhle kontroly je přitom větší než samotná čísla. Evropské úřady tím de facto potvrdily to, co se už léta tiše ví, totiž že na vnější hranici Evropské unie vznikla regulační díra, kterou proudí miliony a miliony balíčků z internetových tržišť, jako je Temu či Shein, s minimální kontrolou jakosti zboží, minimální odpovědností prodejce a výrobce a prakticky nulovou vymahatelností práva. Unie tak sama sobě vystavila nelichotivé vysvědčení.
Ekonomické škody jsou přehledné a opakovaně popsané. Evropské firmy čelí konkurenci, která se tváří jako tržní, ale funguje mimo tržní pravidla. Nemusí totiž dodržovat některé normy. Státy přicházejí o daně, obce o poplatky za odpady, spotřebitelé o ochranu. To podstatné je ale politické. Evropská unie tím vysílá signál, že její pravidla platí selektivně. Pro domácí podnikatele vždy. Pro globální platformy jen občas. A toho se nechytají jen čínští prodejci, ale i firmy z dalších zemí.
Reakce politiky odpovídá evropskému instinktu odkládání. Schválení paušálního cla za balíček, které bude platit od léta, má uklidnit veřejnost a vytvořit dojem akce. Ve skutečnosti jde o řešení, které obchází jádro problému. Tři eura navíc za balíček nezmění fakt, že se na trh dostává nebezpečné zboží. Jen ho udělají o něco málo dražším a zároveň posílí motivaci systém dál obcházet.
Nedostatek politické odvahy
Existuje přitom i jiná cesta, byť ne bez rizik. Evropská unie už v minulosti uzavřela s čínským tržištěm AliExpress dobrovolnou dohodu, která ho zavazuje k větší odpovědnosti za bezpečnost výrobků, spolupráci s úřady a rychlejšímu stahování závadného zboží. Není to dokonalé řešení. Je obtížně kontrolovatelné, závislé na dobré vůli platformy a jeho skutečný dopad se teprve ukáže. Přesto je to ale pokrok. Ukazuje, že odpovědnost za nebezpečné a nekvalitní zboží nelze donekonečna ředit přes řetězec anonymních prodejců až k nule.
Umí si Evropa říci, jaké má zájmy, a hájit je? Členové EU musejí stát v jedné řadě a mluvit jedním hlasem
Problémem Evropy není nedostatek nástrojů, ale nedostatek politické odvahy je použít. Zakázat přístup na trh, vymáhat odpovědnost po digitálních platformách, nebo podmínit jejich fungování právně vymahatelnými závazky, to všechno je možné. Ale vyžadovalo by to říci nahlas, že otevřený trh není totéž co trh bez pravidel a pravidla že mají platit i pro silné hráče ze zahraničí.
Evropa dnes stojí před volbou. Buď vezme vlastní pravidla vážně, nebo se smíří s tím, že její trh bude testovacím polem pro nejlevnější a nejméně odpovědné výrobce světa. Strategická autonomie, o které někteří Evropané tak rádi mluví, se totiž neprojevuje v deklaracích o hodnotách, ale v tom, zda dokážete zastavit kontejner nebo aspoň malý balíček, když víte, že obsahuje něco, co v něm nemá být a co vám škodí.