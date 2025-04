Superstrategie EU: Zásobte se fazolemi. Na 72 hodin pro případ krizí

Ale popořádku. Úplně na začátek jen podotknu, že podobná doporučení jsou úplně v rozporu s trendem bezhotovostní společnosti, protože když si lidi zvyknou nemít u sebe vůbec žádné peníze, jen kartu či mobil, tak budou v případě takového blackoutu nebo jiné krize bezmocní.

Úplně vidím ten postapokalyptický výjev, jak jdu pro chléb k drsnému překupníkovi a ukazuju mu kreditku a on odpovídá: „Máš prachy? Máš. Chleba bude. Nemáš prachy? Nemáš. Chleba nebude.“ A převalí si cigáro z jednoho koutku pusy do druhého.

Tak to je jen vzkaz na začátku pro obhájce placení kartou a mobilem. A teď k tomu jídlu. Pomiňme fakt, že většina lidí, která si z hypermarketu odváží nákupní vozík naditý až po okraj, pravděpodobně bude mít proviant na tři dny i bez starostlivé Evropské unie. Pokud jde třeba o pivo, tak já vždycky dbám, abych ho měl pro případ krize dost. Ale teď vážně. Proč 72 hodin? Kdo došel zrovna k tomuto číslu a čím ho odůvodnil?

Přestože Evropská unie k tématu navršila spoustu dokumentů a vyjádřila se samotná šéfka Komise Ursula von der Leyenová, tak odpověď na tuto klíčovou otázku kupodivu nepadla. Naopak, byrokracie kolem takové poměrně jednoduché věci je až zarážející. Nemluvě o nákladech, protože existují členské státy EU, které podobné seznamy dokonce lidem rozesílají poštou.

Ukrajinci, kteří válčí už tři roky, by se těm 72hodinovým doporučením asi spíš zasmáli.

Nejčastější krizí jsou u nás povodně. Při nich člověk může být odříznutý od světa bez proudu, avšak rozhodně ne tři dny. Jako další možná krize připadá v úvahu blackout. Budiž.

Trochu mě děsí, že podobný strategický dokument chystá i české ministerstvo vnitra. Děsí proto, aby to nedopadlo tak, že někdo bude z lidí dělat pitomce a v superstrategickém dokumentu lidem sdělí, že mají mít balenou vodu, paštiky, rýži, brambory a baterku.

Trochu se to stalo ve Finsku. Tamního již hotového „nouzového rádce“ jsem si vytáhl pro příklad. Dočetl jsem se třeba, že když je zima, členové rodiny mají spát blízko sebe, aby zahřívali jeden druhého. Zajímavé je, že je tam přesná gramáž, bez ohledu na to, kolik toho konkrétní člověk sní. Tak třeba 100 gramů čokolády na osobu. Opravdu bych to spíš nechal na jednoduchém sdělení podobném informaci o tísňové lince 112.

Válečné plechovky z Německa

V roce 2016 jsme v MF DNES dělali experiment a jedna kolegyně testovala týden na chalupě u Nového Boru poměrně drahý nouzový balíček sušeného jídla v plechovkách, který se pro podobné krize prodává v Německu. Byla tam rýže, čočka, podivná vejce v prášku a podobně.

Některé plechovky „fungovaly“, z jiných se udělala odpudivá žlutá hmota.

Po týdnu se „strategickými válečnými plechovkami“ hospodyně zjistila, jak důležité je mít ve spíži sůl, olej, mouku, kypřicí prášek a další základní potraviny.

Stačí zdravý rozum a to je celé.

Nakonec jsem tedy kromě týdenního nákupu udělal projednou i rezervní nákup.

Díky, Ursulo.