Král je nahý, řekl o Evropské unii Draghi. My ale děláme, že vidíme šaty

Draghiho zpráva o konkurenceschopnosti Evropské unie dopadla na Brusel před rokem a půl jako studená sprcha. Analýza bývalého italského premiéra, šéfa tamní centrální banky a také prezidenta Evropské centrální banky Maria Draghiho pojmenovala něco, co si mnozí už dlouho mysleli, ale málokdo to říkal nahlas: Evropa ztrácí dech. Ne proto, že by jí chyběli schopní lidé, technologie nebo kapitál, ale proto, že sama sebe svazuje pravidly, která dusí růst, inovace i investice. Zpráva byla adresovaná politikům, úředníkům i veřejnosti a vyslala srozumitelný signál – král je nahý.
Reakce byla do značné míry předvídatelná. Opozice v Evropském parlamentu Draghiho závěry využila k ostré kritice Evropské komise, často v koktejlu věcných argumentů, emocí a národních zájmů. Vládnoucí politické kluby se k analýze rétoricky hlásí, ale skutečnou revizi dosavadního přístupu odmítají. Přiznat chybu bolí. Sáhnout na fungování bruselské byrokratické mašinerie je politicky i technicky nesmírně obtížné. A své dělá i ideologická setrvačnost: držet se vytyčeného směru bez ohledu na to, zda jsou navrhovaná řešení proveditelná, v jakém čase a za kolik.
Výsledek je prostý: Draghiho zpráva zůstala z velké části na papíře. Není to závazný dokument, který by měnil legislativní procesy či vnitřní procedury institucí. Evropská unie jede dál po starých kolejích, jen se do slovníku části aktérů přidalo slovo konkurenceschopnost. To ale samo o sobě žádnou změnu nepředstavuje.
Zkusme si to představit na příměru z běžného života. Draghi provedl detailní analýzu evropského dopravního provozu. Ukázal, kde je třeba zrychlit, kde naopak zpomalit, kde rozšířit silnice, nahradit křižovatky kruhovými objezdy nebo vybudovat nadjezdy a podjezdy. Upozornil, že mimo EU se doprava často řídí flexibilněji, efektivněji a mnohdy i ekologičtěji. Připomněl i nepříjemnou, ale zásadní věc, že navrhovaná opatření musí být finančně i technicky zvládnutelná – pro stát, firmy i občany.
Jenže pak se nestane nic. Nikdo nezmění projektové normy, dopravní značení ani pravidla silničního provozu. V projevech se řekne, že by se mohlo jezdit šedesát, ale silnice se dál projektují na padesát a policie dál pokutuje podle starých předpisů. Výsledkem je frustrace a postupně i cynismus a nerespektování pravidel, protože realita se s nimi míjí.
Přesně tak dnes často funguje evropská regulace. Chybí závazný procedurální rámec, který by nutil posuzovat nové evropské předpisy komplexně, nejen formálně, ale skutečně. Tedy z hlediska dopadů na konkurenceschopnost, bezpečnost a obranyschopnost, na financování a dostupnost zdrojů, dopadů na klima a administrativní zátěž pro firmy i občany. Tyto pohledy musí stát vedle sebe a být politicky vyváženy jako celek, nikoli dodatečně vyhodnocovány jako příloha k už hotovému návrhu.
Nepudrovat jenom vyrážku
To ale mnozí v Bruselu stále berou jako zdržování a oddalování bohulibých úmyslů. Staré české přísloví říká: „Dvakrát měř, jednou řež.“ V případě evropské regulace to platí stokrát více. Zavést špatnou regulaci a zatížit ji nesmyslnou byrokracií je pro hospodářský organismus EU i národních států stejně nesmyslné jako nasadit antibiotika na virové onemocnění. Nejenže to nepomůže s vyléčením, ale navíc to způsobí antibiotickou rezistenci.
Proto potřebujeme zásadní změnu paradigmatu. Nepotřebujeme jen „zapudrovat vyrážku“ na obličeji EU, ale musíme se podívat dovnitř, do toho, jak fungují vnitřní orgány evropského organismu. Bez takové změny budeme dál jen ladit detaily systému, který jako celek přestává fungovat.
Změnit způsob myšlení a rozhodování byrokratického aparátu v Bruselu nepřinutila ani válka na Ukrajině, ani energetická krize, přestože je zcela zřejmé, že jedno procesní „kopyto“ nefunguje zároveň v době klidu a míru – a zároveň i v době krize a války. Pokud nezměníme pravidla hry, nemůžeme čekat jiný výsledek. Nenalajnujeme-li hřiště jinak, lepší sport zkrátka neuvidíme.
Autor je prezident Hospodářské komory ČR.