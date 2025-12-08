Jako Woody Allen v metru. Američané věští EU totální úpadek

„Mezi větší problémy patří aktivity EU, které podkopávají politickou svobodu a suverenitu, migrační politika, která transformuje kontinent a vyvolává sváry, cenzura svobody projevu a potlačování politické opozice, klesající porodnost a ztráta národní identity a sebevědomí,“ uvádí 33stránkový dokument.
Evropě hrozí totální civilizační rozklad, tvrdí Trump v nové bezpečnostní strategii
Drsný materiál u bruselských gigantů vyhodí pojistky. Ale než se objeví jejich reakce, připomeňme jen tři z mnoha protiizraelských projevů z minulého týdne, děsivého jevu, který se v Evropě šíří rychlostí blesku. Politici západní části EU se plazí před muslimskými voliči kvůli jejich hlasům a tváří se jako Woody Allen v metru ve filmu Banáni. Že by opravdu bylo vše v pořádku?
Minulý týden ve čtvrtek Irsko, Nizozemsko, Slovinsko a Španělsko oznámily bojkot příštího ročníku soutěže Eurovize, což vyvolalo diplomatickou a kulturní bouři. Tato ostudná čtyřka, kterou jiné státy EU obvinily z aplikace dvojího metru a z antisemitismu, požadovala hlasování o účasti Izraele mj. kvůli humanitární krizi v Gaze.
Štítíte se správně Izraele? Eurovize, banální písňová soutěž, se stává obrazem Evropy
Jenže Evropská vysílací unie účast Izraele v soutěži nezakázala, což vyvolalo nevoli i u socialistického premiéra Španělska Pedra Sáncheze, který prohlásil, že „když se to stalo Rusku, proč by měl dostat Izrael výjimku“. Irsko šlo ještě dál, odmítlo i vysílání soutěže. Čest Nizozemců zachránil lídr tamní pravice Geert Wilders, který bojkot své země označil za ryzí antisemitismus. Němci bojkot odsoudili, ministr kultury Wolfram Weimer řekl, že kdyby Izrael vyloučili z Eurovize, Německo by odešlo ze soutěže.
Naštvaní křesťané
V Rakousku, které v kauze Eurovize stojí také na straně Izraele, zase události ve Vídni o prvním adventním víkendu křesťany nenadchly, spíše pořádně naštvaly. Deník Kronen Zeitung přinesl reportáž o protiizraelské demonstraci, při níž došlo ke vztyčení palestinských vlajek na obou věžích ikonického katolického kostela Votivkirche.
Na otázku, kdo a jak mohl dostat vlajky na věže, zatím nikdo nezná odpověď. Vídeňská arcidiecéze se proti vlajkové akci ohradila, její mluvčí vyloučil spolupráci ze strany dotčené farnosti. Nejdivnější je, že na odstranění vlajek vídeňské úřady potřebovaly až 48 hodin.
Britská organizace Guinnessova kniha rekordů (GWR) se rozhodla neevidovat nové rekordy z Izraele. Na dotaz deníku The Jerusalem Post to sdělil její mluvčí s odvoláním na „současnou situaci“ v Izraeli, na Západním břehu Jordánu a v Gaze. Pravidlo prý platí už od listopadu 2023, ale přišlo se na to teď, když se spolek Matnat Chaim (Dar života) obrátil na rozhodčí GWR s plánem vytvořit rekord – shromáždit a vyfotit 2 000 dárců ledvin na jednom místě, ale byl odmítnut.
Trumpova bezpečnostní strategie nemá Rusko za hrozbu. Pozitivní krok, říká Kreml
„Izrael je světovou jedničkou v této blahodárné činnosti. Jsem ráda, že už máme 2 000 dárců, kteří zachránili pro ně neznámé lidi. Je nepřijatelné, že GWR není ochotna evidovat náš úspěch, který obdivují lékaři na celém světě. S Boží pomocí získáme tolik dárců ledvin, kolik můžeme, i nadále budeme světlem pro národy,“ prohlásila šéfka organizace Rachel Heberová. Dodejme, že díky Matnat Chaim v roce 2021 dostal novou ledvinu, tedy i život, tříletý palestinský chlapec z Gazy od Izraelky Idit Segalové…