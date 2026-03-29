Quo vadis, Evropa? EU žádné unijní tradice ani unijního člověka nikdy nevytvoří

Z toho prvního jsem poněkud smutný, z toho třetího jsem hrdý Čech, vlastenec, a teprve pak Evropan. Kdo se evropsky prsí a halasí, je to unijní módnost, která však není většinová. Jsou to hlavně ti, zapojení do unijních struktur mnoha komisí, parlamentů, soudů, rad, delegací, institucí, agentur, unií, výborů, podvýborů, nadvýborů a kdoví čeho ještě. Čert aby se v tom molochu vyznal.
Prostě mraky a mraky úředníků za každým rohem. A ti se snaží něco dělat, tedy cokoliv, abychom se všichni cítili unijně, tedy stejně, údajně evropsky. Za to jsou ostatně bohatě placeni. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A tak vykřikují, jací jsou Evropané. Nedivím se. Za ty prachy! Neber to!
A k tomu plodí pokyny, nařízení, zákony, příkazy, paragrafy, návody, vysvětlivky. Tvoří nového člověka, Evropana, který by měl správně myslet stejně, pokud možno jezdit stejnými auty, oblékat se stejně, jíst stejná evropská jídla atp. Prostě aby v tom byl pořádek a přehled, aby výroba vyráběla stejné věci, protože to je ekonomicky výhodné. Tedy rozuměj, pro ty správné státy a pro ty správné firmy. Jinými slovy nás chtějí pěkně po germánsky zglajchšaltovat.
No nazdar, zase je tu nový člověk! To už tu párkrát v minulosti bylo. Co jen já vím, tak dvakrát.
Z nařízení a pokynů se národ nerodí
Jenže z nařízení a pokynů ještě nikdy nevznikl žádný národ, potažmo žádné národnostní cítění k nějakému území. Nikdy v nejbližší historické době nebudeme my, členové evropských států a evropských národů, jednotní Evropané. Politici spěchají a historický vývoj stovek a stovek let chtějí zmáknout pokud možno ve svém volebním období. Třeba proto, aby vešli do dějin.
Takového běžného obyvatele Evropy, třeba Španěla odněkud z Ciudad Real, to vůbec nevzrušuje. On prostě je Španěl a nikdy nebude stejný jako Němec nebo Nor, bude pořád klidně pohodový, v práci se nepřetrhne, večeře mu bude trvat klidně i dvě, tři hodiny. Žádné honění. A bude uznávat třeba polední siestu, jako Řek nebo Ital.
Každý z evropských národů má svoje vlastní tradice „vypěstované“ historií i přírodním klimatem. Jedni spěchají, jiní naopak. Unie prostě unijní tradice vyrábět nemůže. Ba naopak, jejich „móresy“ obyčejné lidi z jiných evropských národů odpuzují. Ta největší „móresa“ je jejich představa, že jedině oni mají pravdu. Úřednickou. Že oni vlastně vládnou, i když valnou většinu těch mnoha desítek tisíc úředníků nikdo z nás nikdy nezvolil. Včetně té nejvyšší Uršuly.
A svou pravdu protlačují proti zájmům nás všech. Jen si vzpomeňte, jak před 20 lety jiná Uršula, tedy Angela, zahájila éru multikulturalismu, což byl vlastně návod k devastaci a destrukci hodnot jednotlivých evropských národů, útok na samou podstatu nás, bělošských obyvatel Evropy. To, co nedokázaly muslimské hordy v minulých stoletích, to jim bylo předloženo jako na talíři.
Multikulti v propadlišti dějin
Tehdy, když jsem to nazval správným jménem, že nám v blízké době půjde o holou existenci, byl jsem nazván fanatickým rasistou a xenofobem. Mně však nevadí žádná kultura na světě, žádné náboženství, jež není fanatické.
Žil jsem měsíce v pohodě a v přátelství s muslimy v jejich hliněných osadách v západní poušti Íránu, i když jsem křesťan. Žil jsem se zbídačenými a nemocnými černošskými žebráky v brazilském Salvadoru, i když jsem běloch. Žil jsem léta s indiány And a Amazonie v jejich zemljankách a chýších, jedl s nimi brambory a suché placky, i když mám dvě univerzity. Každý z nich však patří někam, jinak je to míchání hrušek s jablky a z takového Babylónu nic dobrého nekouká.
Léta uplynula a s ním i multikulti zmizelo v propadlišti evropských dějin. A ty „uršuly“ jen špitly, že to byl jen omyl, malá chyba v procesu hledání unijního člověka osvěženého fanatickým islámem. Prostě politici a úředníci nemající žádnou odpovědnost! A tak právě oni vždy zapříčinili rozpad i velkých a mocných měst a impérií, Lagaše nebo Egypta, Říma nebo SSSR. Když se nevzpamatujeme, budeme možná na řadě.
A protože Španěl nebude nikdy fungovat jako Nor nebo Brit a ti zas jako on nebo Ital či Řek, tak zcela přirozeně v rámci EU vznikají bloky států podobné si svou mentalitou, svými tradicemi i svou gastronomií. Ital nepochopí, jak Angličan může pít jejich kávu a Němec by nesnědl jejich párky, Řek uznává jedině své jogurty jako Španěl své sýry, my milujeme náš chleba a chlebíčky a k tomu jedině Plzeň, Brit vychvaluje své černé Guinness či scotch a nikdo z nich o ně nechce přijít.
A tak logicky, jako předstupeň budoucí spojené Evropy, vzniká jižní blok Španělska, Portugalska, Itálie či Řecka, skandinávský blok Dánska, Finska, Norska, Švédska, Islandu vlastně předznamenaný jejich „křižáckými“ vlajkami, východní blok bývalých bolševiků a zbývající vládnoucí „srdce“ Frantíků a Teutonů, kteří si vládu mocensky přisvojili. K ruce mají státy Beneluxu, kde začínala i samotná uhelní a celní unie. A Angláni za kanálem? Byli se svým suchým humorem vždy sami či s Amíky.
Tam, kde jsou hroby našich předků
Jsem stále Čechem, i když mě potěší pohled na Big Ben s bobíkem v přilbě, na Eiffelovu věž, čůrajícího chlapečka, Zadkinovu rozpřaženou sochu v Rotterdamu, muzeum Prado s Goyou, Rybářskou baštu, zato když pohlédnu na pražskou scenérii s Hradčany, tak mi srdce zaplesá českým patriotismem a domovem. A dmu se pýchou za tu krásu vybudovanou českýma rukama.
Opětovně se ujistím, kam patřím, tedy tam, kde se narodili mí předkové, mí králové, umělci, vědci, sportovci a kde byli pohřbeni. Jak říkají indiáni, neopouštíme místa hrobů našich předků.
Každopádně jsme již naším luxusem pořádně zpohodlnělí, samozřejmě někteří víc, jiní míň, takže jestli někdy půjde do tuhého, tak se nikomu nebude chtít jít bojovat a nasazovat své životy. Bojíme se, že bychom přišli i o svou vysokou životní úroveň, o své vybudované domy, města, státy, pohodlí a klid.
Mám takový neblahý dojem, že žádný článek NATO ani ten pátý nepřinutí alianci do boje. Jestli Velké dubisko, od kterého jsme se odklonili, zatouží o nějaké své dávné území vlivu, tak úřední šimlové, potažmo alianční generálové si něco vymyslí, aby do toho nemuseli jít. Třeba proto, aby nebyla třetí světová nebo že tam vlastně těch „invazorů“ bydlí tradičně hodně, potažmo jim to patří.
On se třeba někdo najde, kdo to místo nás udělá, kdo nás ochrání. Na hrdiny si nikdo už nehraje, leda ve filmu. Jenže ti Amíci nás v tom tentokrát asi už nechají vykoupat.