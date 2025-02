Evropa se musí zbavit zbytečné byrokracie. To je cesta k vyšší efektivitě

Úhel pohledu 17:00

Každý den miliony lidí v Evropě tráví více času vyplňováním formulářů a byrokracií než tím, co je živí. Největší překážkou pro firmy zůstává regulační zátěž. Administrativa nás všechny - od státních zaměstnanců po podnikatele, od inženýrů po zemědělce - zpomaluje. Stojí to čas, peníze a inovace. To musíme zjednodušit.