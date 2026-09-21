„Sdílíme jeden oceán, jeden soubor hodnot, jeden způsob nahlížení na svět. Vytvoříme alianci pro budoucnost, společný prostor pro prosperitu a hospodářskou bezpečnost. Budeme pracovat na inteligentní výrobně-technologické základně. Propojíme své obranně-průmyslové základny. Z Arktidy uděláme vlajkový společný projekt,“ vysvětlovala von der Leyenová. Přítomný kanadský premiér Mark Carney byl nadšen. Šéfka eurokomise ho pak za dlouhého potlesku europoslanců vestoje políbila na tváře. Vznikl nový progresivní sen, teď už jen zbývá ho uskutečnit.
Ať termín „přidružené členství“ znamená cokoliv, pokrokoví politici a jejich mediální dělníci plán uvítali, konzervativci ho nazvali imperiální labutí písní von der Leyenové. Americký prezident hovořil o směšném nápadu, musel se za břicho popadat, když slyšel šéfku EU vykládat o vlajkovém projektu na Arktidě pár týdnů poté, co Islanďané v referendu odmítli obnovit rozhovory o přístupu do EU. Asi mají větší strach z Bruselu než z Donalda Trumpa. Německý kancléř Friedrich Merz, s jehož výkonem je nespokojeno více než 80 procent jeho voličů, hovořil o konci transatlantického přátelství (zřejmě jen s USA).
Strategie Bruselu vytvořit vedle USA, Číny a Ruska čtvrté globální silové centrum zní odvážně, ale je otázka, zda EU a Kanada mají schopnost ji uskutečnit. Šéfku eurokomise i kanadského premiéra spojuje stejná ideologie (klima, gender, migrace a palestinismus jako čtvrté abrahámovské náboženství) a nenávist vůči Trumpovi a Putinovi. Možná, že von der Leyenová a Carney se moc dlouho dívali na Pána prstenů, proto si přejí zachránit svět vytvořením progresivního království s názvem EUKan, hodný Gondor proti zlému Mordoru.
Jisté ale je, že při hodinách zeměpisu asi ani jeden z nich nedával pozor. Mezi kontinenty a státy totiž existují objektivní vzdálenosti a kvůli této realitě mělo logiku například vytvořit Evropskou unii. A rovněž mapa může za to, že něco podobného se nepodařilo anglicky mluvícím státům Commonwealthu, ač se o to snažily. Říká se, že papír je nejvíce odolný materiál na světě, protože snese všechno. Takže EU se na papíře může rozšířit třeba i o Svazijsko či o Kiribati, ale takový projekt by nefungoval, protože zeměpis určuje, s kým se vyplatí danému státu dělat byznys.
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Co vyplývá ze slov von der Leyenové? Evropa chce být hrází proti bouři, ale dochází jí energie
Faktem je, že ekonomika Kanady je extrémně závislá na obchodu se Spojenými státy. Vývoz Kanady do světa loni činil asi 550 miliard dolarů, z toho do USA 470 miliard, tedy skoro 90 procent celkového exportu. Země javorového listu v roce 2025 do Evropské unie exportovala zboží jen za 35 miliard dolarů, EU do 5 000 kilometrů vzdálené Kanady za 54 miliard. Jen pro srovnání: USA s HDP více než 30 tisíc miliard dolarů do EU (21 tisíc miliard) loni exportovaly za 390 miliard, opačným směrem šlo 620 miliard.
Kdyby se Kanada (HDP ve výši 2,3 tisíc miliardy dolarů, zhruba na úrovni Itálie) zítra stala součástí USA (345 milionů obyvatel), co do rozlohy by byla asi stejně velkým, zato chudým federálním státem – podle HDP na hlavu by o předposlední 49. místo soutěžila s Idahem a Kentucky. Kanada, kde žije 42 milionů lidí, se spíše podobá středně velké, ekonomicky mírně rostoucí zemi EU, kde vládnou progresivisté, než nějakému dynamicky se rozvíjejícímu federálnímu státu USA s konzervativci v čele.