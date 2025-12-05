Zvládnou to Srbové sami, nebo jim pomůžou Rusové? O klopotné cestě Bělehradu do EU

Gabriel Sedlák
Uhry   18:00
V devadesátých letech se o mečiarovském Slovensku mluvilo jako o černé díře na mapě Evropy. Země, v níž nakonec zvítězily demokratické síly, sice vstoupila do NATO o několik let později než její visegrádští sousedé, do Evropské unie už ale vstupovali všichni společně. Něco na způsob oné černé díry hrozí kontinentu i dnes.
Srbsko už rok protestuje proti režimu prezidenta Aleksandara Vučiće. Studentské...

Srbsko už rok protestuje proti režimu prezidenta Aleksandara Vučiće. Studentské demonstrace vyvolala tragédie v Novém Sadu, kde při kolapsu střechy železniční stanice zahynulo šestnáct lidí. | foto: Marko DjuricaReuters

Srbsko už rok protestuje proti režimu prezidenta Aleksandara Vučiće. Studentské...
Srbsko už rok protestuje proti režimu prezidenta Aleksandara Vučiće. Studentské...
Srbsko už rok protestuje proti režimu prezidenta Aleksandara Vučiće. Studentské...
Srbsko už rok protestuje proti režimu prezidenta Aleksandara Vučiće. Studentské...
70 fotografií

Díky evropským ambicím států západního Balkánu se mezera mezi unijním východem poloostrova (Rumunsko, Bulharsko, Řecko) a zbytkem Unie na západě může jednoho dne zacelit. Podle nejhoršího scénáře ale může nastat situace, že do EU vstoupí, byť třeba jen dočasně, všichni balkánští kandidáti, vyjma jednoho – Srbska.

Mělo by Srbsko vstoupit do EU?

celkem hlasů: 13

Srbsko prožívá v těchto dnech další ze svých mnoha dramat. „Dělá mi starosti, jak zítra seženeme benzín,“ řekl novinářům na začátku tohoto týdne srbský prezident Aleksandar Vučić. Rafinerie v srbském Pančevu totiž v úterý oznámila, že kvůli nedostatku surové ropy přerušuje provoz. Její provozovatel, společnost NIS většinově vlastněná ruskými subjekty, se ocitl pod americkými sankcemi uvalenými kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

Uhry

Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.

Vučić, jehož vláda je často označovaná za autoritářskou, připustil, že se Spojenými státy se, na rozdíl od Maďarska, nepodařilo vyjednat výjimku z amerických sankcí vůči NIS. Srbská vláda podle něj přechodně umožní platby firmě NIS, čímž se ale vystavuje hrozbě sekundárních amerických sankcí.

Už minulý týden dal Vučić ruským společnostem Gazprom a Gazprom Něfť, které v NIS drží nadpoloviční podíl, lhůtu do 15. ledna, aby našly kupce pro své podíly. Pokud se tak nestane, Srbsku podle něj zbývá možnost ruský podíl převzít a následně prodat třetí straně.

Mezi Západem a Východem

Situace kolem firmy NIS ilustruje schizofrenní postavení Srbska, které se snaží mít dobré vztahy se Západem i Moskvou. Na jedné straně je srdce, které bije pro bratrství se stejně slovanským a stejně pravoslavným Ruskem, na druhé rozum, který velí z mnoha praktických důvodů vycházet dobře se Západem, resp. integrovat se do něj. „Chceme být v budoucnu společností podobnou ostatním rozvinutým západním společnostem,“ řekl nedávno v Bělehradě srbský ministr Marko Djurič svému německému protějšku Johannu Wadephulovi.

V Bělehradě protestovaly tisíce lidí. Trumpův zeť chce z památky luxusní areál

Ten ale Djuričovi zdůraznil, že Srbsko, které je kandidátskou zemí už od roku 2012, musí ukončit svou proměnlivou politiku vůči Rusku a Evropské unii. Srbská vláda se prý musí rozhodnout, zda se vydá rozhodným prounijním směrem a ukáže ochotu připojit se k evropským postojům v zahraniční a bezpečnostní politice, nebo zda „bude vysílat smíšené signály, které nejsou slučitelné se základními hodnotami a politikami Evropské unie“.

Šéf srbské diplomacie sice Wadephula ujišťoval, že jeho země se „jednoznačně a rozhodně“ hlásí k budoucímu vstupu do EU, předchozí týdny ale přinesly zprávy, které nesvědčí o tom, že by se Bělehrad chtěl přetrhnout, aby v této věci uspěl. „Pane prezidente, je čas, aby Srbsko bylo konkrétní,“ řekla v říjnu v Bělehradu Vučičovi šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová s odkazem na provádění reforem nutných k integraci balkánské země do Unie.

Von der Leyenová hovořila mj. o lepším sladění s unijní diplomacií, „včetně sankcí proti Rusku“. Do těch se Srbsku ale jaksi nechce. Aleksandar Vučić se letos, podobně jako jeho středoevropští unijní spojenci (rovněž se vzpírající protiruským sankcím) Viktor Orbán a Robert Fico, setkal v Rusku s jeho prezidentem Vladimirem Putinem, který vede válku na Ukrajině.

Bez nadšení pro Evropu

V Srbsku už déle než rok probíhají masové a často tvrdě potlačované protesty proti vedení země, které vyvolala tragédie v Novém Sadu. Při zřícení přístřešku vlakového nádraží tam zemřelo 16 lidí. Země je od té doby zaměstnaná svými vnitřními problémy, což je uváděno jako jeden z důvodů vlažného postupu srbských politiků a úřadů při plnění úkolů souvisejících se vstupem do Unie. Odpor opozice a části veřejnosti proti vedení země ale automaticky neznamená žádné nadšení pro Evropu.

Vučić ustoupil protestům, slíbil předčasné volby. Matka oběti tragédie drží hladovku

Mezi všemi balkánskými kandidáty, z nichž premianty jsou Černá Hora (hovoří o vstupu v roce 2028) a Albánie, má členství v EU nejnižší podporu právě v Srbsku – jen okolo 30 procent (na rozdíl od albánských 90 procent). Příčinou této skutečnosti ale není jen tradiční slabost Srbů pro Rusko. Balkanolog František Šístek v nedávném rozhovoru pro Český rozhlas to vysvětluje i tím, že v zemi „funguje dlouhodobá ideologická mediální masáž a místní konzument médií, respektive ten, kdo sleduje státní televizi, se dozvídá o bratrském Rusku, případně Číně, a o Evropské unii vidí spíše negativní věci“.

Negativa současných západoevropských společností jsou dnes vidět už také ve střední Evropě, to též může být důvod rezervovanosti Srbů vůči EU. Obezřetní jsou ale i Evropané, vidí-li obojakost Srbska. Při pohledu na slovenské a maďarské cesty do Moskvy není každý nadšený myšlenkou, že tento proud v Unii by mohl posílit. A zejména pobaltské země, které se cítí být ohroženy Ruskem, vnímají možné členství Bělehradu velmi kriticky.

Tato nevyzpytatelná situace, živená hlubokými historickými kořeny a velmi dramatickou současností v Evropě, se jen tak nezmění. Alespoň částečnou změnu k lepšímu by mohl přinést konec války na Ukrajině, resp. změna režimu v Rusku, anebo volby v Srbsku, které se mají uskutečnit za rok a půl.

Vstoupit do diskuse

ONLINE: Liberec vede v Třinci, Vítkovice tápou v Litvínově. Prohrávají i Pardubice

Hráči Liberce se radují z gólu proti Třinci.

ONLINE: Losuje se mistrovství světa 2026. Potenciální soupeře se dozví i Češi

Fotbalový míč s podobiznou amerického prezidenta Donalda Trumpa na losu...

Uhry

Zvládnou to Srbové sami, nebo jim pomůžou Rusové? O klopotné cestě Bělehradu do EU

Srbsko už rok protestuje proti režimu prezidenta Aleksandara Vučiće. Studentské...

Sprint žen má překvapivou vítězku, Charvátová byla blízko nule na střelnici

Stupně vítězek po sprintu ve švédském Östersundu.

ONLINE: Teplice - Slavia 0:0, vrací se Ogbu, chybí Chorý, šanci dostává Prekop

Jan Bořil se raduje z gólu do sítě Teplic.

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely. Lékaři porodnice jsou mimo službu

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely

Nový Diouf na obzoru? Slavia přivedla Kanteho z Artisu, který trápil Spartu

Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Nekrolog

Přesně daný rytmus obrazů. Theodor Pištěk měl jasné názory a dokonale zvládnuté řemeslo

Theodor Pištěk

Zásahovka vtrhla k zabarikádovanému muži, v bytě měl kanystr s hořlavinou

Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3.patře...

Řekl Macron, že USA mohou zradit? Musíme být jednotní, apeloval v Číně

Emmanuel Macron si v Číně zahrál stolní tenis. (5. prosince 2025)

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Německo schválilo povinnou vojnu, studenti napříč zemí vyrazili protestovat

V Berlíně před budovou Říšského sněmu se konal protest proti zavedení povinné...

Přemíra bytí tryská mi ze srdce. Rodák z Prahy Rainer Maria Rilke se narodil před 150 lety

Premium
Rainer Maria Rilke

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.