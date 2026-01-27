Budoucnost Evropy je v Jižní Americe. Tam se ukáže, zda umí jednat jako geopolitický subjekt

Přesto stále může vstoupit v platnost, pokud se Evropská unie konečně zachová jako politický aktér, a ne jako klub nátlakových skupin hájících své partikulární zájmy na úkor celku. Mercosur se tak stal lakmusovým papírkem evropské politiky, který ukáže, zda má Unie budoucnost jako akceschopná mocnost.
Ze smlouvy ideologické bojiště
O co vlastně jde? Dohoda, respektive dvě provázané smlouvy, má umožnit volný obchod mezi Evropskou unií a zeměmi Mercosuru, tedy Argentinou, Brazílií, Paraguayí, Uruguayí a v budoucnu zřejmě i Bolívií. Vyjednává se už téměř čtvrt století. Evropě má otevřít jihoamerické trhy pro její průmyslové výrobky, automobily či chemikálie, zatímco do EU by bezcelně proudilo více potravin, včetně hovězího masa. Vznikly by nové obchodní příležitosti, posílil by se hospodářský růst a alespoň částečně nahradila část výpadků v transatlantickém obchodě v situaci, kdy se Spojené státy k Evropě chovají stále otevřeněji nepřátelsky.
Dohoda však narazila na silný odpor evropských zemědělců. Ti varovali před „neférovou konkurencí“, zejména v případě dovozu hovězího, a argumentovali rozdílnými standardy. V Jižní Americe se používají pesticidy zakázané v EU, tamní země mají nižší ekologické nároky a výsledkem je i vyšší uhlíková stopa jihoamerického zboží, neudržitelné hospodářství a odlesňování Amazonie. Část těchto výhrad nebyla zcela smyšlená, ale většina byla zveličená a hlavně řešitelná.
Nakonec se řešila. Do dohody byly doplněny ochranné mechanismy proti nadměrnému dovozu, zpřísněny mají být dovozní kontroly a v dalším rozpočtovém období má být umožněno zvýšit zemědělské dotace. Unie ustoupila zemědělské lobby a členské státy dohodu schválily. Jenže lobby se nevzdala. I když by dopady na farmáře byly omezené, byť pro některé farmáře stále existují, a přínosy pro spotřebitele i ekonomiku jako celek převažující, odpor pokračoval. Tentokrát úspěšněji.
Zemědělci si našli spojence v nacionalistických a populistických stranách a ze smlouvy se stalo ideologické bojiště: obrana „národních hodnot“, strašení Bruselem a údajnou ztrátou suverenity. Část poslanců mainstreamových stran se zalekla. V Evropském parlamentu vznikla bizarní koalice nacionalistů a zelených, ke které se přidala část konzervativců, socialistů a dokonce i liberálů. Dohodu sice přímo nevetovali, ale poslali ji k přezkoumání Soudnímu dvoru EU. Výsledek je ale stejný. Smlouva je zmrazená na rok, možná dva a možná navždy.
Víc než obchodní dohoda
Co dál? Jednou z možností je prozatímní uplatňování dohody rozhodnutím Evropské komise, dokud soud nerozhodne. Podporuje to Německo i další státy. Takový krok by vyslal jasný signál, že Evropa se umí rozhodovat, umí jednat strategicky a nenechá se paralyzovat vlastními institucemi. Ano, spustí to křik o „nedemokratickém diktátu Bruselu“ a obcházení parlamentů. Jenže ten křik zazní tak jako tak.
Rozdíl je v tom, zda Evropa ukáže, že má páteř. Mercosur není jen obchodní dohoda. Je to test, zda Evropská unie dokáže jednat jako geopolitický subjekt v době, kdy svět přestává být shovívavý k váhavým. Pokud ani tady nebude schopná udělat rozhodnutí, které je racionální, výhodné a dlouhodobě strategické, pak už nejde o ochranu hodnot, ale o dobrovolnou politickou impotenci. A takové Evropy si svět nakonec přestane všímat.