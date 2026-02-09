Strategická autonomie vyjde EU draho. Přinesou voliči oběť na oltář obrany?

Uplynulo pár týdnů a šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová ostře odmítla výzvy k vytvoření celoevropské armády. Varovala, že by takový krok mohl být extrémně nebezpečný a mohl by oslabit fungování NATO, které prý zůstává hlavním pilířem evropské bezpečnosti. „Ti, kdo tvrdí, že potřebujeme evropskou armádu, možná tuto otázku prakticky nedomysleli,“ uvedla Kallasová začátkem února.
Bývalá premiérka Estonska od prosince 2024 zastává funkci vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise. Má ale problém – nemá politickou váhu. Nejlépe to bylo vidět, když se s ní loni odmítl setkat ministr zahraničí USA Marco Rubio, ačkoli Kallasová kvůli tomu přiletěla do Washingtonu.
Litevec Kubilius, který otázku společné armády EU zřejmě nedomyslel, se asi bude muset setkat s Estonkou Kallasovou, aby svou komunikaci oba eurokomisaři sjednotili. Konzultoval eurokomisař svoje výroky s předsedkyní Evropské komise? Souhlasila Ursula von der Leyenová s nápadem vytvořit armádu EU, nebo ne? Ještě před válkou na Ukrajině i díky šestiletému angažmá na ministerstvu obrany Německa byla horlivou zastánkyní takové armády. Jaký je její názor dnes?
Rozmazleni politikou blahobytu
Bylo by dobré na tuto otázku odpovědět, protože poté, co eurokomisař Kubilius předestřel svoji vizi, někteří politici vystupující pod vlajkou Patriotů začali hovořit přímo o plánu předsedkyně EK. Místopředseda francouzské pravicové Národní fronty Florian Philippot prohlásil, že společná evropská armáda by sloužila zájmům Ukrajiny. Také Balázs Orbán, politický ředitel úřadu Viktora Orbána (jedná se o shodu jmen), kriticky reagoval na nápad Kubiliuse. „Brusel chce každým dnem dostat Evropu blíž k válce,“ napsal na Facebook. Ze strany maďarského premiéra, který byl více než deset let zastáncem společné evropské armády, se jedná o obrat o 180 stupňů. Asi kvůli parlamentním volbám vypsaným na 12. dubna.
Debata o strategické autonomii EU, tedy aby ke své obraně nepotřebovala vojenskou sílu USA, je na místě. I Donald Trump by byl rád, kdyby se Evropa do roku 2027 dokázala ubránit sama, což je naprosto nereálné. Do diskuse se připojil i generální tajemník NATO. „Pokud si někdo zde myslí, že Evropská unie nebo Evropa jako celek se mohou bránit bez USA, ať dál sní. To nejde,“ řekl Mark Rutte v Bruselu v rámci svého vystoupení před Evropským parlamentem. Osamostatnění od Ameriky by podle něj vyžadovalo vydat na obranu ne pět, ale deset procent HDP po dobu deseti let.
Rutte je zkušený politik, v čele nizozemské vlády stál čtrnáct let (2010 až 2024), ví, o čem mluví. Dá se s ním souhlasit. Jenže je otázka, zda evropští politici, kteří se prakticky od konce druhé světové války snažili uskutečňovat politiku blahobytu, dokážou přesvědčit voliče, aby přinesli oběti na oltář bezpečnosti. Občan EU se dnes totiž neptá na to, co by měl do společné kasy dát, ale zajímá ho jen to, co z ní může pro sebe získat. Pokud v evropských parlamentech politici začnou od občana vyžadovat oběti, myšlenka vydávat na obranu pět až deset procent HDP do roku 2035 bude velmi rychle ztrácet na atraktivitě.