EU si ničí průmysl, „realizuje“ starý plán. A evropští občané jsou zděšeni

Je to samozřejmě nadsázka a kéž by nastal zázrak a EU bude opět ekonomickou a politickou velmocí. Jenže trend nastolený bruselskými byrokraty, kteří urputně prosazují pokrokový ideologický – a nejen pro velkou část voličů EU, ale i pro skoro celý zbytek světa nepřitažlivý – balíček (migrace, gender, klima), svědčí o opaku.

Podívejme se na fotbalovou Ligu mistrů, kterou pořádá UEFA. Soutěž je tak populární, že sledování finále zahýbá i s návštěvností pornografických webů. Liga mistrů má nyní rozpočet téměř 2,5 miliardy eur (asi 62 miliard korun), což je bezkonkurenčně největší sportovní a společenská událost v Evropě, která se logicky neobejde bez sponzorství velkých firem.

Před válkou na Ukrajině patřil léta mezi hlavní sponzory soutěže ruský plynárenský gigant Gazprom. I po zabrání Krymu. Když se na obrazovce objevilo modré písmeno G jako logo firmy, mnoho lidí si určitě položilo otázku: Proč musí Ligu mistrů platit zrovna Rusové? Západní Evropa už nemá bohaté firmy?

Co v marketingu nevědí

Gazprom už tuto soutěž neplatí. Podívejme se ale na to, kdo jsou největší sponzoři dnes: Heineken, Playstation, Lay’s, Mastercard, FedEx, JustEatTakeaway.com, Crypto.com a Qatar Airways. Tři z těchto firem jsou americké – Mastercard sídlí v New Yorku, FedEx v Memphisu, výrobce chipsů Lay’s v Texasu. Pozoruhodné je, že mezi hlavní akcionáře zmíněných koncernů patří navzájem nerozluštitelně propojené americké fondy jako BlackRock či Vanguard, které točí obrovské peníze.

BlackRock spravuje aktiva přesahující deset tisíc miliard dolarů, což představuje skoro dvě třetiny celkového HDP 27 států EU. PlayStation je dcerou japonského obra Sony, JustEatTakeaway.com sídlí v Londýně, kryptoměnová směnárna Crypto.com v Singapuru a aerolinky Qatar Airways není třeba představovat. Mezi největšími sponzory chybějí evropské finanční, energetické, průmyslové či technologické firmy. Jsou chudé? Nebo mají už tolik zákazníků, že jich více nepotřebují? Jejich marketingoví guruové nevědí, že účast mezi sponzory nejprestižnější soutěže kontinentu má pro jeho občany silný symbolický význam. Ještěže čest EU zachraňuje holandské pivo…

Trvalo 80 let, než se americkému ministrovi financí Henrymu Morgenthauovi, který byl Žid a sloužil Franklinu D. Rooseveltovi i Harrymu Trumanovi, pomalu začal plnit sen. V září 1944 navrhl, jak zabránit tomu, aby Německo rozpoutalo další válku. Součástí plánu byla likvidace veškerého německého průmyslového potenciálu a přeměna země na slabý agrární stát.

Nápad se nerealizoval, že by výsledek pro Němce byl příliš krutý. Paradoxně Němci a politici v Bruselu už dlouhá léta a bez cizí pomoci úspěšně pracují na ničení evropského průmyslového potenciálu. Kdyby se jim aspoň dařila přeměna kontinentu na zemědělskou velmoc. Ale ani to jim nejde, jinak by se nevzbouřili farmáři. Morgenthau v nebi jásá, ale evropští občané, nejen ti, kteří se cítí být ohroženi Ruskem, jsou zděšeni.