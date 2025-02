Větší propojení s přáními lidí by neuškodilo. Co je dnes největší hrozbou pro jednotu Západu?

Před dvěma týdny na mnichovské bezpečnostní konferenci ho jen viceprezident J. D. Vance přeložil do srozumitelného jazyka. V mnoha ohledech měl pravdu, když kritizoval EU, ale současně to byl projev pokrytecký, protože podobnými problémy trpí i Spojené státy, jen na to koukají z druhé strany.

Proti sobě stojí liberálně levicový pohled EU a pravicový postoj USA. V krátkodobém horizontu je to překážka užší západní spolupráce. A vina je na obou stranách. Stačí si vzít spor o svobodu projevu. Američané Unii vytýkají, že její představitelé nejsou ochotni tvrdě zatočit s imigrací. Kritizují neochotu pustit do éteru názory, které se proti ní ostře vymezují. V té souvislosti podporovali před německými volbami pravicovou Alternativu pro Německo.

Ano, pravdu mají v tom, že EU migraci reálně pořádně neřeší a jednat by se mělo v politice s každým. Když někoho vytěsňujete ze systému, bude mít jen větší podporu. J. D. Vance měl v podstatě pravdu, když říkal, že se v Evropě bojí vlastních voličů, kterým už se nelíbí, co vlády dělají. Někteří si to pamatují ještě z komunismu.

Liberálně levicové vlády se bojí voličů, protože ti jsou unaveni válkou na Ukrajině a hlavně vysokou inflací, která vše extrémně zdražila. A také protože vědí, že většině z nich nenaslouchali. Proto vyhrál Trump v Americe. Lidé totiž poznali, že mnohá nařízení předchozí vlády nedávala smysl.

Vance si však neuvědomuje jinou věc, těmto pravicově populistickým stranám se dá ustoupit v ekonomice či otázce migrace, nikoliv však v zahraniční politice, tedy jejich snaze vázat se na Rusko. Nebo (a to je horší) se opravdu snaží americká vláda rozdělit státy EU a sází na strany, které bojují jen proti systému. To by do budoucna znamenalo větší roztržku. I proto by Unie měla převzít větší odpovědnost za vlastní obranu.

Američané se také nemýlí, když EU kritizují za přílišné zelené regulace, které omezují její ekonomiku a brání jí rychleji růst. A za zajetý establishment, který utrácí za zbytečné věci. Jenže Washington se chová stejně. Sází na cla, která poškozují světovou ekonomiku, a spolu se zničením pavučiny předchozího demokratického establishmentu zavádí vlastní, oligarchický. Kontrolu nad státními penězi získávají velcí byznysmeni či oligarchové jako Elon Musk. Kdysi se podobné věci děly v Rusku za Borise Jelcina. Je otázkou, zda alespoň zeštíhlí stát, jak slibují. To my v přeregulované Evropě neumíme – a i proto si s Trumpem moc nerozumíme.

Evropské vlády se opravdu občas chovají jako algoritmy na sociálních sítích a propouštějí jen názory, které konvenují jejich pohledu na svět. Ale Trump není jiný, on se zase snaží vymýtit progresivně levicové ideje z politického prostoru a zapomíná, že se vše netýká jen problémů transgenderových lidí nebo sázky na zelenou. A to všechno roztleskává Muskova sociální síť X.

Obě strany mají slabou sebereflexi a jen obtížně vykračují ze svých bublin. Ale pro Evropu může mít americká kritika jeden pozitivní aspekt – konečně začne pořádně uvažovat, co chce a čím chce být. Trocha trumpovského sebevědomí a větší propojení s přáními lidí by neuškodilo, protože jinak všude budou vládnout jen jiní Trumpové – a to není vítězství. Vládci Evropy by také měli pochopit, že nejsou žádnou Leninovou avantgardou, která ví všechno nejlépe a povede svět správným směrem. Ale totéž, jen v trochu jiném gardu, platí i pro Trumpa. To je největší hrozba jednotě Západu.