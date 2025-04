Předjet rychlík na kole? Bude to chtít levnější energie. EU však ze svého zeleného nadšení neubírá

Evropská unie už ve svém umanutém zeleném tažení překonává i sama sebe, podobně jak to s humorem prohlásil Velký šéf ve stejnojmenném filmu s Jean-Paulem Belmondem.

Jenže na rozdíl od geniálního zlodějského mozku, který nakonec tak trochu komicky shromáždil kýžené pytle s penězi, je ty bruselské dále vyhazují do luftu na pochybné projekty, jež nás vedou spíše do existenčních problémů než k nadějným zítřkům.

Dohnat a předehnat!

Není to tak dlouho, co Evropská unie v reakci na volání firem po revizi Green Dealu a zlevnění energií, které je činí nekonkurenceschopnými vůči okolnímu světu, tyto firmy ujistila, že ještě rychlejší ozeleňování ekonomiky je tou toužebnou cestou. A hned velkoryse bouchla na stůl pytlem s dalšími 100 miliardami eur z kapes daňových poplatníků, kteří asi ještě dost netrpí utopistickými plány, že lze něco zlevnit dotacemi. Jako by peníze rostly na stromech a každý si mohl utrhnout, kolik chce. Samozřejmě, že ve finále tyto dluhy chorobného rozumu zaplatíme my, firmy a hlavně spotřebitelé.

A aby nebylo dosti přehmatů a zmatků, po neutuchajících protestech přišla Evropská unie s další „zelenou“ myšlenkou, jak tedy zachránit automobilový průmysl, který drtí mimo jiné i drsné emisní normy. A jak jinak než podporou samořiditelných elektromobilů – čert vem skutečnost, že o elektromobily obecně klesá zájem.

Podle eurokomisaře pro dopravu Apostola Tzitzikostase zásadní přelom v konkurenceschopnosti evropských automobilek totiž přinese rozvoj autonomního řízení. Auta jezdící bez řidiče mají už nějaký čas Spojené státy a Čína, takže budeme zase dohánět a předhánět jako se samotnou elektromobilitou. Jak pravil eurokomisař, naší možností je získání leadershipu v autonomním řízení.

O tom, že automobilky v Americe i Číně jsou v softwarech nejen pro automobily daleko před námi a dopadne to jako vždycky, nicméně nic nedodal. Dalším impulzem pro automobilky mají být evropské investice do výroby autobaterií, abychom je nemuseli dovážet z Číny. Výroba baterií je však extrémně náročná na spotřebu energie, která je v Evropě násobně drahá. Takže se opět dostáváme na začátek, že alfou a omegou jsou ceny energií.

Varovným signálem pro byznys podle Svazu průmyslu a dopravy ČR je, že Evropská komise v novém dokumentu Clean Industrial Deal nadále trvá na snížení emisí o 90 procent do roku 2040 a uhlíkové neutralitě do roku 2050.

„Je dobře, že si Evropská komise konečně uvědomila, do jak velkých problémů se dostal evropský průmysl a evropská ekonomika obecně kvůli klimatickým a jiným politikám EU, stále ale nenašla odvahu ke skutečnému přehodnocení kurzu. Evropa nedokáže konkurovat Číně, USA a dalším zemím. Přicházíme o farmaceutický, chemický, obranný průmysl či ocelářství. Nebudeme dost odolní vůči krizím, hlavně té bezpečnostní, která je v současné geopolitické situaci urgentní,“ upozorňuje prezident svazu Jan Rafaj.

„Svaz průmyslu dlouhodobě odmítá cíl snížení emisí o 90 procent do roku 2040, protože je ideologický a pro řadu odvětví průmyslu smrtící. Nikdo nám nevysvětlil, jak toho má Evropa dosáhnout a jaké to bude mít dopady, aniž by to zničilo průmysl. Pojďme chránit klima, ale musíme to dělat jinak,“ dodává Rafaj. Obdobně se vyjadřují i další zaměstnavatelské svazy po celé Evropě, jíž tak hrozí masivní propouštění a chudnutí obyvatel.

Evropská rezignace

Soudný člověk tak nechápe, proč bruselské vedení Unie stále bezcitně ignoruje zoufalé protesty podnikatelů, kteří živí nejen běžné lidi, ale také ony „hlavy pomazané“. Opravdu je cílem papalášů Evropu dorazit na dno a předat otěže vyspělé civilizace do jiných teritorií? Stačilo by přitom relativně tak málo: podívat se kolem sebe po světě a nedělat překotné kotrmelce, které nám lámou vaz. A vrhnout se na pomoc klimatu naplno, až budou stejně intenzivně spolupracovat všichni.

Každá uklízečka ví, že když vypucuje jeden schod a ostatní nechá zablácené, zašlapou se opět všechny. A stejné je to s celou planetou – pokud si neumyje svůj schod každý kontinent, což nyní třeba Amerika i Asie odmítají, může se evropská uklízečka strhat, ale je to k ničemu. A jak si můžeme pamatovat z dřívějších dob, kam nás Brusel opět neochvějně posílá, tak rozhněvat si uklízečku – to si nedovolil ani pan ředitel.

Autor je předseda Spolku za přiměřené ceny energií (SPCE)