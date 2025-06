Eskalační, nikoli reciproční cla. Zatímco USA hrozí vysokými cly, Evropa nabízí spolupráci

Oznámení prezidenta Trumpa o vysokých, jeho slovy „recipročních clech“ – nejprve o 20 procent na EU (dnes mluví až o 50 %) a 10 až 49 procent na ostatní země – spolu s opakovanými hrozbami ještě přísnějších opatření představují vážné riziko pro obě ekonomiky.

Naše odpověď bude přiměřená

O „reciproční cla“ se ale v žádném případě nejedná. Americký prezident tímto krokem jednoduše zasahuje do fungování firem, které úspěšně vyvážejí na americký trh, i do svobodného rozhodování spotřebitelů. Ve skutečnosti tak jde o cla eskalační, která rezignují na tržní ekonomiku a mohou vyvolat ekonomický otřes, na který doplatí všichni, Američany nevyjímaje. Ačkoli byla vyšší cla dočasně pozastavena, Trumpova nepředvídatelnost nadále podrývá důvěru a stabilitu jednoho z nejdůležitějších ekonomických partnerství na světě.

Platí, že cla nikomu neprospívají. Škodí evropským i americkým spotřebitelům, narušují průmysl a oslabují globální ekonomiku. Evropská unie nemůže – a nebude – akceptovat obchodní vztah založený na nátlaku a zastrašování. Naše odpověď bude přiměřená, vyvážená a plně v souladu s pravidly Světové obchodní organizace.

Naším cílem není eskalace, ale dialog. Stejně jako v roce 2018 musí Evropská unie přivést Spojené státy zpět k jednacímu stolu. Musíme bránit jednotný vnitřní trh – náš nejsilnější ekonomický nástroj – a opřít se o jeho sílu při vzájemných jednáních. Jednota Evropy je klíčová. Pouze silným a koordinovaným přístupem můžeme chránit evropské zájmy a obnovit konstruktivní dialog s Washingtonem.

Cesta vpřed

Pro zajištění dlouhodobé odolnosti a strategické síly podporuje frakce Evropské lidové strany (EPP) v Evropském parlamentu tříbodovou cestu vpřed:

Zaprvé: Musíme dokončit náš vnitřní trh. Odstranění vnitřních překážek a větší harmonizace pravidel odblokuje obrovský potenciál – Mezinárodní měnový fond odhaduje, že neefektivita vnitřního trhu odpovídá clům ve výši 45 procent v oblasti průmyslu a až 110 procent v oblasti služeb. To je nepřijatelné a dopadá to na nás víc než Trumpova cla. Integrovanější Evropa je silnější Evropa.

Zadruhé: Musíme rozšířit naši globální obchodní síť – uzavřením probíhajících dohod s Mercosurem (tedy zeměmi Jižní Ameriky) a Mexikem a urychlit jednání s klíčovými partnery, jako jsou Indie, Indonésie a další. Zatímco se Spojené státy obracejí samy do sebe, Evropa nesmí čekat na svolení vést globální obchod.

Zatřetí: Evropa musí být lídrem v reformě Světové obchodní organizace (WTO). Taktika prezidenta Trumpa podrývá nejen WTO, ale i samotnou zásadu obchodování podle pravidel. Nedovolíme, aby byl princip nejvyšších výhod (Most Favoured Nation) jen tak opuštěn. Reforma systému řešení sporů WTO je klíčová pro obnovu důvěry a spravedlnosti v globálním obchodě.

S obchodem mezi EU a USA v hodnotě 865 miliard eur ročně nemůžeme zůstat lhostejní. EU vyváží do USA klíčové zboží – léčiva, průmyslové stroje, vozidla – a i opačným směrem, tedy do EU, směřuje nepostradatelné zboží. Kondice našich ekonomik je vzájemně provázaná. Narušení tohoto vztahu by tak vedlo k výraznému poškození pro obě strany.

Frakce EPP zůstává ve svém postoji pevná: budeme chránit evropská pracovní místa, hájit naše principy a neúnavně pracovat na zachování transatlantického partnerství. Trumpova celní válka odvádí pozornost od skutečných problémů. Našim hlavním cílem je budovat budoucnost otevřeného, spravedlivého a stabilního globálního obchodu. Místo konfrontace volíme spolupráci. To je totiž odpovědná cesta, která nepoškodí evropské, ale ani americké občany.

Luděk Niedermayer je europoslanec za TOP 09 a člen frakce EPP a bývalý viceguvernér ČNB, Jörgen Warborn je europoslanec a mluvčí poslaneckého klubu EPP pro mezinárodní obchod a Željana Zovková je europoslankyně a místopředsedkyně frakce EPP